Tragisk farvel: Heltene var helt til grin

Hvis man aldrig havde hørt om Manowar og bare væltede ind i Valby Hallen på sådan en 1. april, så ville man utvivlsomt tro, man var havnet midt i en stort anlagt aprilsnar.

Men Manowar har lignet en blanding af Chippendales og Conan hver dag siden 1980, og det er heller ikke nogen nyhed, at stridsmændene fra Auburn, New York spiller heavy metal med hang til slagsange om sværd, vikinger og flere sværd.

En kort overgang var det morsomt. Det er længe siden. Nu er det tragikomisk.

Manowar er heldigvis draget på afskedsturnéen The Final Battle, men den kom desværre til Danmark.

Afdansningsballet var noget af en kamp at komme igennem i den gamle sportshal, hvor Joey DeMaios bas blævrede, så striberne var ved at falde af gulvets badmintonbaner.

Musikken var bare bad.

Hengiven fanskare

DeMaios samspil med bandets nye, svenske trommeslager, Anders Johansson, var bestemt ikke ligeså tight som d’herrers læderbukser, og den nye, brasilianske guitarist, E. V. Martel, fræsede bare planløst lir af.

Ungersvenden erstatter kvartettens mangeårige gut på spade, Karl Logan, der såmænd blev anholdt i fjor på grund af besiddelse af børneporno.

Manowars 66-årige sanger, Eric Adams, vrælede, rallede og hylede som en mand, der blev kastet ud fra en klippeafsats med ild i lokkerne. Under balladen ’Swords in the Wind’ stod man og håbede, han da for helvede ville blæse af scenen.

Selv herlige skæringer som ’Thor (The Powerhead)’, ’The Gods Made Heavy Metal’ og ‘Kings of Metal‘ fik legionærerne maltrakteret uden autoritet, drive og energi foran en ellers overbærende, talstærk og hengiven fanskare, der trofast støttede heltene efter årtiers tjeneste i favoritgenren.

Det eneste heavy, der er ved Manowars metal anno 2019 er dog, at de er gumpetunge.

Med billetter til 695 kroner og T-shirts til 350 er ringvragene på et sidste plyndringstogt gennem verden, men op mod en sceneudsmykning, der lignede en fæstning bygget af papmaché, var der godt nok hverken smæk eller sværdslag for skillingerne.

Så latterligt man skulle tro, det var løgn.