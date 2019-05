Trist: Færdig legende på fynsk mark

Kris Kristofferson har været i Danmark utallige gange de senere år, men countrygiganten er altid gået alene på scenen i sine lyse cowboystøvler.

Fodtøjet var uændret, da den mesterlige sangskriver stavrede ind på Heartlands hovedscene, hvor han dog var ledsaget af Merle Haggards gamle band, The Strangers, der ikke var i stærkeste opstilling.

Det var Kristofferson heller ikke.

Han fylder 83 om tre uger og fremstod svagere, end han plejer. Ofte virkede han helt desorienteret og decideret fortabt. Det var sørgeligt og uværdigt for så stoisk et mandfolk.

Råb om hjælp

Kristoffersons stemme har aldrig været hans styrke i en genre spækket med overdådige vokalister, men på Midtfyn var den mere slidt end støvlerne, og veteranen ville næppe være i stand til at råbe om hjælp, hvis han stod i kviksand til halsen.

The Strangers’ violinist, Scott Joss, gav hovedpersonen pusterum ved at synge nogle sange af Haggard, og trioen spillede så lavt og langsomt, de kunne. Det gjorde det jo bare ekstra svært at swinge, og tilsat fesne keyboardklange blev Kristoffersons poetiske klenodier serveret som suppe, steg og is, der fremkaldte forstoppelse.

Klassikerne fra texanerens selvbetitlede debutalbum, som han indspillede for 50 år siden, er umulige at ødelægge, men forsøget blev gjort, og ’For the Good Times’, ’Me and Bobby McGee’ og ’Help Me Make It Through the Night’ var ved at falde fra hinanden.

Fremmødet var mildest talt behersket, og dem, der forvildede sig ned for at se legenden, ville naturligvis hellere høre egen stemme end resterne af et cowboyikon.

Det forkerte sted

Momentvis fik Kristofferson luft nok til at gispe sig hæderligt gennem ’The Pilgrim, Chapter 33’, ’Why Me’ og mesterværket ’Sunday Mornin’ Comin’ Down’, men han måtte støtte sig til en teleprompter.

Det var den forkerte udgave af Kristofferson på det forkerte tidspunkt og det forkerte sted.

- Thank you, Heartland! udbrød han til sidst, og paradoksalt nok lød det, som om han var ved at få et hjerteanfald.

Det er ikke til at bære, men i den forfatning vender han forhåbentlig ikke tilbage.

