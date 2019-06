Trist i Boxen: Knopfler kan ikke mere

Den engelske guitarlegende var et sørgeligt syn under søvndyssende koncert foran 12.000 på Heden

Mark Knopfler gik højst usædvanligt på scenen et par minutter før den annoncerede showstart i Boxen. Det var ikke betegnende for hans indsats.

Veteranen er ikke ligefrem den sprudlende type, og kun i glimt sporede man en vis tilstedeværelse i hans tilforladelige omgang med sit betragtelige band.

Se også: Når Mark Knopfler gider

Indledningsvis ramlede ’Why Aye Man’ og ’Corned Beef City’ sammen i rungende akustik, indtil lydmanden fik justeret rabalderet, så det blev tåleligt.

Se også: Utrolig: Rockhelt mestrer det hele

Ballader som ’Sailing to Philadelphia’ og ‘Romeo and Juliet’ lød bedre, men den for Knopfler så påkrævede, varme vellyd spredte sig aldrig

- Jeg var en ung knægt, da jeg kom her til Danmark første gang. Nu er jeg en gammel mand. Jeg tænker tit på, om jeg burde trække mig tilbage, sagde Knopfler og forklarede, han stadig nød det.

Stille sutskoene

Publikum buhede ved tanken om pension, og oldtimeren satte sig ned som Kim Larsen, Phil Collins, Marie Fredriksson og alle de andre.

Briten fylder 70 i august, og det kan godt være, han stadig kan fylde både Boxen og Royal Arena, hvor han spiller lørdag, men musikalsk er han ved at stille sutskoene.

Se også: Åh nej: Rockgigant med gangstativ

Knopfler fremstår resigneret på efterårets svage ’Down the Road Wherever’, og koncerten gik nærmest i stå, da han af uforståelige årsager besluttede at klimpre albummets håbløse ’My Bacon Roll’. Bare titlen.

Billedgalleri af Anita Graversen 1 af 7 2 af 7 3 af 7 4 af 7 5 af 7 6 af 7 7 af 7

I guitarheltens tilbagelænede verden er rock noget, der rokker som en gyngestol, men selv for hans standard var det to timer lange sæt enormt afdæmpet og adstadigt.

Man kunne nå på tanken og hente en pose dåsebajere, mens han introducerede de ti medmusikanter og deres utallige instrumenter.

Keltiske klange

De gæve gutter betjente flittigt alt fra violin over fløjter til harmonika, horn og et arsenal af strengeinstrumenter, der ofte var med til at betone de keltiske klange i Knopflers sound.

Men det blev til for lidt.

Se også: Lun opvarmning af Mark Knopfler

Seancen savnede basal dynamik, og det virkede, som om publikum sad og slumrede hen, mens de drømte om Dire Straits, og fjolserne i sponsorlogerne bare blev mere og mere fulde og mere og mere højrøstede.

Se også: Død rocklegende er pragtfuld

Hovedpersonens guitarspil var derimod forbavsende nedtonet. Mod slut kom ’Money for Nothing’ endelig, og den blev mødt med et jubelbrøl, der imidlertid hurtigt forstummede, da heller ikke klassikeren havde den fornødne gennemslagskraft.

Knopfler forlod scenen med tunge, slæbende skridt. Det var betegnede for hans indsats.

Mark Knopfler giver endnu en dansk koncert på lørdag, hvor han er i udsolgte Royal Arena. Foto: Anita Graversen