Trist: Nedslidt Larsen på Smukfest

Kim Larsen måtte i juli aflyse en stribe koncerter i Norge, da turneen i fjeldene blev vurderet til at være for anstrengende for spillemanden, der som bekendt tidligere på året var i behandling for prostatakræft.

Onsdag aften var Larsen dog på scenen igen til den første af sensommerens ni koncerter på dansk grund, og i Skanderborg lignede han en mand, der nok burde have taget på stranden i stedet for på turné.

Den 72-årige legende så skrøbelig ud og savnede overbevisning i stemmen, men han blev båret frem af en hengiven skare, som sørgede for, at der var fuldkommen overfyldt foran Bøgescenerne.

Forsamlingen havde husket at indtage rigeligt med væske i varmen, og de skrålede med for fuld kraft på ’Tarzan Mama Mia’, ’De smukke unge mennesker’, ’Hvis din far gi’r dig lov’, ’Blip-båt’ og alle de andre folkekære evergreens.

Kjukken spillede som om, de tvivlede på bossens beskaffenhed, mens backingbandet svajede ustadigt gennem en på alle måder vemodig ’Kloden drejer stille rundt’ i skumringen.

Et klenodie som ’Byens hotel’ fungerer altid, men på Smukfest klarede Larsen den kun på rutinen.

Det er imidlertid som om, rutinen heller ikke er, hvad den har været.

Trist.