Trist: Verdensstjerne fejlede i Tivoli

Mø lignede en popkomet, der er ved at brænde ud, under rutinepræget koncert for 24.700 på Plænen

Engang var det vist meningen, at Mø skulle redde dansk pop.

Nu har hun vist rigeligt med at redde sig selv.

Møs nyhedsværdi er for længst forduftet, og fynboen har strømlinet sin sound i en grad, så hun bare er blevet endnu en sangerinde i en overfyldt genre.

Sent fredag indtog hun Tivoli i graven mellem publikum og scenen. Mø var iført en bredskygget hat, der var nogenlunde ligeså flad, som størstedelen af de efterfølgende 80 minutter.

Det blev ikke en decideret dårlig koncert. Det er bare trist at opleve, hvordan Møs krøllede charme er blevet strøget ud efter seks år i showbusiness.

En anden galakse

Underholdningen på Plænen har hun leveret mere veloplagt de seneste somre på en anden græsplæne et andet sted i landet, og Karen Marie Ørsted fremstår simpelthen ikke oprigtigt interesseret i at være Mø længere.

Selv med en rutinepræget præstation hæver hun sig dog over konkurrenterne herhjemme, men i forhold til Robyns opvisning på årets Roskilde Festival, så er svenskeren stjerne i en helt anden galakse end Mø.

Sangerinden fra Odense var i aktion fra klokken 22.00 til 23.20 i hjertet af København. Foto: Per Lange

Sidst i hendes sæt fik verdenshittet ’Lean On’ næsten de 24.700 til at smide hæmningerne, men som så ofte før var stemningen mat i Tivoli, hvor det virker, som om folk går til koncert, fordi der ikke er noget i fjernsynet.

Mø sang balladerne ’West Hollywood’ og ’Mercy’ med indlevelse, og de stod stærkest på en svag aften med jævne versioner af ellers velskrevne popsange som ’Kamikaze’, ’Pilgrim’ og ’Way Down’.

Floskler og vrøvl

Den 31-årige hitmager skulle naturligvis ud blandt publikum et par gange, og det er efterhånden mere bemærkelsesværdigt, hvis en entertainer formår at gennemføre en koncert uden at forlade scenen.

Mø havde ingen problemer med at leve op til sit image, for hun lignede en, der var kommet lidt hurtigt ud af døren. Hun havde heller ikke nået at finde på noget begavet at sige mellem numrene, så det blev ved de klodsede floskler, en masse, der var 'mega', og vrøvl med ugedagene.

- Den næste er en af mine favoritsange. Den handler om at feste, men det er jo lørdag, så det er vel ok med jer?

Publikum grinede, og Mø sang ’Red Wine’ med hjælp fra Soleima, der er en uspændende kopi af Mø, som efterhånden er en slidt kopi af Mø fra 2013.

Hun trænger til en pause fra Mø. Det gør vi andre også.

