Triumf: Dansk musiks sande stjerner

Slægt er fremragende på plade. De er fænomenale på scenen.

I hvert fald på en god dag, og sådan en havde bandet i Vega.

Eller det var faktisk snarere nat. Klokken nærmede sig nemlig midnat, inden Slægt tonede frem i det skumle rampelys.

Tidspunktet gav imidlertid mening, for da torsdag blev til fredag, udkom kvartettens tredje album, ’The Wheel’, og det markerede de såmænd ved at spille superskiven fra start til slut.

Slægt har skarprettet deres ravnsorte heavy metal på det splinternye værk, og repertoiret er særdeles velegnet til at blive eksekveret live, hvilket københavnerne da også demonstrerede med en indsats, der selv for gruppens indædte standard var rasende intens.

Vovemod og jernvilje

Bandet spillede simpelthen, som var de besat af selveste Beelzebub. Det var meget udansk. Og meget befriende.

Der er en magtfuld kant og konsekvens over Slægts furiøse udladninger, og tilsat ungdommeligt vovemod og jernvilje fossede det riffgale repertoire fra scenekanten, så det føltes som det må have været at se Metallica på en klub i Californien i begyndelsen af 1980’erne.

Slægt mangler lige at skrive sange som ’The Four Horsemen’, ’Seek & Destroy’ og ’Whiplash’, men ’Being Born (Is Going Blind)’, ’Perfume and Steel’ og ’Gauntlet of Lovers’ er da mere medrivende, end noget Metallica har udgivet længe.

Det er altid lidt underligt, når et band spiller sange, publikum ikke kender, og på Vesterbro virkede tilhørerne da også noget afventende. Måske var de bare lammet af den nådesløst, målrettede musik. Måske var de bare trætte.

Det var Slægt i hvert fald ikke. De var fænomenale. Igen. Hvad skal det ikke ende med?