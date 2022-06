Tudefjæs: Skift dog job

Man kan sige meget dårligt i forbindelse med Lewis Capaldis optræden på NorthSide, men han skal roses for at advare om, at det ville blive noget jammer.

Tidligt i koncerten sagde den populære skotte, at seancen blev deprimerende, og hvis man var kommet for at feste, så var man gået forkert.

Lewis Capaldi fik ret.

- This one is really fucking depressing! varslede pessimisten, inden han udbasunerede ‘One’.

Igen fik han desværre ret.

Drengede Adele

Lewis Capaldi er den mandlige eller måske snarere drengede udgave af Adele.

Tudefjæset croonede kærlighedsballade på kærlighedsballade på kærlighedsballade, som var han alle finalisterne i ’X Factor’, men når gutten holdt kæft og bare snakkede, så var han sgu ret herlig.

Standupkomiker virker som en oplagt karrierevej for Lewis Capaldi, der imidlertid næppe slipper ud af popindustriens klamme greb, efter hans ufatteligt succesfulde debutalbum, ’Divinely Uninspired to a Hellish Extent’, hidtil har tilbragt 148 uger på den danske top 40.

Resten af universet er også tosset med ham. Det er vanvittigt.

Lewis Capaldi havde overskud til at oplyse, hvordan det gik i landskampen i Paris. Foto: Per Lange

Charmøren fortalte, at han blev nødt til at ævle løs, fordi han ikke havde sange nok til at udfylde spilletiden på fem kvarter, som han var kontraktligt forpligtet til.

Det kom der en del spas ud af, for vi havde at gøre med en entertainer, der har en naturlig tilgang til det at underholde. I hvert fald indtil næste nummer begynder.

Tid til toiletbesøg

- If you ever had your heart broken this one is for you motherfuckers!

Så sang han uundgåeligt endnu en på alle måder sørgelig ballade til lyden af et band, der viste sig at være det musikalske svar på fish and chips.

Lewis Capaldi mente, ’Leaving My Love Behind’ var en god mulighed, hvis man lige skulle et smut hen for at pisse eller skide, og sjæleren var i sandhed ikke værd at skide i bukserne for.

Røven på komedie på en græsmark i Jylland.

Billedgalleri af Per Lange