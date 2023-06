Tyskerne kom: Odense i flammer

Rammsteins infernalske megashow fyrede op under 47.000 fans på spektakulær fynsk sommeraften

Der er udbredt tørke i Danmark, og DMI melder om høj risiko for brand i den fynske natur.

Det fik dog ikke ligefrem Rammstein til at spare på flammekastere, konfettikanoner, røgmaskiner og alskens fyrværkeri, da de drønpopulære pyromaner antændte den helt store metalgrill under det første af weekendens to så godt som udsolgte shows på Dyrskuepladsen i Odense.

Det var sekstettens 14. danske besøg siden årtusindskiftet, og de optrådte få hundrede meter væk i Tusindårsskoven som hovednavn på Tinderbox i 2016, men tyskerne overgår sig selv disse år.

I hvert fald hvad angår isenkram. Rammstein har såmænd taget noget, der ligner en fabrik med på landevejen, og med to gange 47.000 solgte billetter har de aldrig været større herhjemme.

Annonce:

Visuelt kraftværk

Publikum blev over højttalerne opfordret til at pakke telefonerne væk, men det visuelle kraftværk foran dem var for uimodståeligt, og der blev uundgåeligt filmet og fotograferet konstant til det digitale familiealbum.

Rammstein er ikke noget, man ser hver dag. Kun hvert år.

Dagslys saboterede delvist entertainernes seneste besøg i Aarhus i fjor og Parken i 2019, hvor rekvisitterne smeltede i solen, men på Fyn var den næsten forsvundet bag trætoppene, da orkesteret dukkede op midt i deres monstrøse scenekonstruktion klokken 21.25.

Der var fut i troppefører Till Lindemann under bandets 125 minutter lange bombardement. Foto: Per Lange

Det så spektakulært ud. Og det lød spektakulært. Lyden var højere end højttalertårnene.

I den sønderlemmende larm stod de forhåbentlig ikke og fiflede med lidt hjernekirurgi på sygehuset på den anden side af vejen.

Det var imidlertid lige før, man skulle indlægges, for Rammsteins strækmarchmetal føltes som en blankpoleret militærstøvle i mellemgulvet under ’Links 2-3-4’, ’Giftig’ og ’Du hast’.

Grummere verden

’Deutschland’ stampede hen over pladsen med totalitær bravur. Gebommerligt.

Annonce:

Bandet har mere tilfælles med Wagner end Volbeat, men gigantisk musikalsk kunst er det altså ikke uafbrudt.

Det klædte Rammstein, at deres uniformerede underholdning og anløbne satire for en gang skyld blev forvandlet til skræmmende alvor med den foruroligende ’Puppe’.

Rammstein giver ikke koncerter. De leverer snarere teaterforestillinger af en anden og meget grummere verden.

Det er tredje verdenskrig som blockbuster, og i perioder var det egentlig knap så medrivende. Alligevel er det fundamentalt bare helt afsindigt imponerende.

’Tyskerne kommer’ har ikke en wunderbar klang i danske ører, men de her prøjsere må invadere os, når det passer dem.

Heil Rammstein.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm