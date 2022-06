Ubegribeligt med Helmig

Den jyske veteran hyldes som popgud i sommerlandet, men på Tinderbox var det svært at se hvorfor

Thomas Helmig har ikke udsendt andet end flop de senere år, men alligevel er han tilbage med kæmpekoncerter i festivalsommeren som en slags genopstået popgud.

Det er svært at begribe. Specielt efter at have set ham på Tinderbox. Han er mere selvfed end fed.

Veteranen har lige samlet det halve af hjembyen Aarhus på det lokale stadion, og næste uge er han på Roskilde Festival. Smukfest venter i august.

Der er noget at glæde sig til, hvis man holder af nostalgisk dansk hygge og klassisk jydefunk.

Urytmiske klask

- Funky Tinderbox! Funky Tinderbox! sagde han igen og igen i Odense.

Det blev det ikke funky af. Thomas Helmig bød op til dans, men det var på den der trættende facon, der signalerer wienerbrød og ’Vild med dans’.

Er det virkelig nok? På Tinderbox var det i store dele af et halvanden time langt sæt i solnedgangen.

Det var det klassiske danske sommeroptrin, hvor folk, der har fået for meget alkohol og for lidt solcreme, klasker poterne urytmisk sammen iført halvanden sandal og solbrillerne omme i nakken.

De formår lige at ordne det seneste drama i gårdlavet og kolonihaveforeningen, mens en 57-årig popdreng med blåt hår vrider hofterne i baggrunden.

Bukserne sprang

Thomas Helmigs læderbukser sprang i skridtet under en undtagelsesvist velswingende ’Vi er de eneste’.

- Godt jeg har underbukser på! udbrød sangeren.

Thomas Helmig var i ustyrligt dansehumør foran Tinderbox' hidtil største publikumsskare. Foto: Per Lange

Hans stemme holdt heller ikke. Den er ikke, hvad den har været. Og det har den ikke været længe.

En maratonversion af ’Stupid Man’ skabte euforiske tilstande, men ellers var begejstringen ret sporadisk blandt en gigantisk folkemængde, der dog blev mindre og mindre, som showet skred frem.

Pinefuldt dårlig

’Malaga’ er en sang, der er så pinefuldt dårlig skrevet, at den kun kan blive værre, hvis vel omkring 25.000 berusede danskere er med på kor. Det var de i Odense.

Thomas Helmig virkede generelt endnu mere begejstret for Thomas Helmig end publikum, og den lille mand så da i det mindste enorm ud på den effektfulde storskærm.

Nogen stor sangskriver og musiker bliver han aldrig.

De syngende smilehuller fra Egå sluttede med at ødelægge Gasolin’s ’Sirenesangen’ i en fesenfunky version. Man kom til at savne Kim Larsen.

Men det er altså ikke legenden, der er genopstået.

Billedgalleri af Per Lange