Udbrændt: Han burde forbydes

Det er oldtimere som Niels Hausgaard, Lars Lilholt og Benny Holst, der står på scenerne i Tønder. Gennemsnitsalderen blandt festivalens stampublikum er også snart trecifret.

Det går jo ikke i længden, så i et forsøg på at fremtidssikre det traditionsrige arrangement lokkes de lokale skoleelever ind på pladsen til musik uden gangstativ og knyster.

I år var det danske Calby, der stod for at underholde ungerne fredag middag på hovedscenen, og med gabende popsoul sørgede han for, at de nok aldrig kommer igen.

Børnene har formentlig oplevet mere spændende eftersidninger, så deres interesse samlede sig hurtigt om den franske hotdog, de havde i hånden, og hende fra parallelklassen, de gerne ville have i den anden.

Ingen karisma

Calby, der i virkeligheden hedder Mik Thybo, var virkelig kedelig, og han havde absolut ingen ambitioner om at gøre en forskel - i hvert fald ikke til det bedre.

Sangeren fik et mindre gennembrud for et par år siden med hittet ’Burnout’, men i spidsen for et lallet band fremstod han allerede udbrændt i et sæt blottet for karisma, vilje og indlevelse.

Udover ’Burnout’ er numre som ’The Million Dollar Song’ og ’Worry About the Money’ ellers velskabte stiløvelser, der rager lidt op over den udbredte middelmådighed i en overbefolket genre.

På Tønder blev materialet bare spillet og sunget så famlende uengageret og planløst, at det burde være forbudt for både børn og voksne.

