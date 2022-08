Ude at skide på Smukfest

Efter flere flop på hitlisten de senere år har Lukas Graham noget at bevise.

Det eneste, Lukas Graham beviste på Smukfest, var dog, at han har fremtiden bag sig.

Og den kommer længere og længere bag popsangeren.

Lukas Graham er officielt et band, der er reduceret til frontmand Lukas Forchhammer og trommeslager Mark ’Lovestick’ Falgren.

Det er det, man i fagsproget kalder en duo, men det er svært at forestille sig, at Lovestick har det helt store at skulle have sagt på bandmøderne.

På Smukfest bestemte Lukas, at de skulle gøre, som de plejer, men stilstanden føltes som et tilbageskridt.

Bar overkrop

Vi havde hørt det hele før. Mere veloplagt. Mere intenst. Mere alting.

To nye numre understregede indtrykket af en hitmager, der febrilsk leder efter nye hits. Uden at kunne levere dem.

Det ene, som vist hedder ’Home Movies’, var ikke overraskende en ballade. Ikke overraskende var det ikke endnu en ’7 Years’.

Den anden nyhed var endnu en sang om et dødsfald i familien. Det var den gamle farmor, der blev mindet. Når børnenes teddybjørn sover stille ind, så får vi nok en ballade om det.

Popsangeren begynder sin turné In the Round fredag på Refshaleøen ved Christiania. Foto: Anthon Unger

Lukas Graham åbnede Bøgescenerne, der er blevet udvidet betragteligt, men det var ikke nødvendigt, for gearet kunne være i en christianiacykel.

Den største showeffekt var, da sangeren hurtigt smed T-shirten og stod i bar overkrop. Først mod slut satte ’Strip No More’ imidlertid gang i publikum, der endelig opførte sig, som om de havde ventet tre år på seancen.

Fanskaren venter stadig på ’The Pink Album’, som tilsyneladende er udskudt på ubestemt tid.

Forhåbentlig arbejder Lukas på at genopfinde sig selv. Absolut intet tyder på, det lykkes.

Billedgalleri af Anthon Unger