Uduelig stjerne: Hold kæft en klaphat

Khalid kan hverken synge eller danse. Han har timing som en julebrandert. Og udstråling som en vingummibamse.

Ungdommen elsker ham. Det er ufatteligt.

Det amerikanske popfænomen fremkaldte tumult og massepsykose på Roskilde Festival i fjor, og i år var det så NorthSides kåde og våde publikum, der tiljublede den verdensberømte dilettant.

Sent torsdag gennemførte Khalid sin koncert med et fjoget smil, der indikerede, at han muligvis godt er klar over, det er et mirakel, han er blevet mangemillionær uden at kunne noget som helst.

Umiddelbart er det måske livsbekræftende, men sådan føltes det ikke i støvregnen.

Endnu en bagatel

Det var, som om en tilfældig deltager i endnu et talentløsshow var væltet ind på scenen ved en fejl, og navnlig knægtens mikrofonteknik var så amatøragtig, at man indledningsvis troede, det skyldtes vrøvl med teknikken.

Hans snøvlede stemme sejlede rundt på niveau med publikum, der ikke ville kunne finde i land i deres forældres badekar.

Khalid introducerede hvert andet nummer med ’den næste sang er en af mine favoritter’, og så lancerede han ellers bare endnu en bagatel fra sit seneste makværk, ’Free Spirit’, eller den storsælgende debut, ’American Teen’.

Hans band spillede tilsat en entusiasme, så man skulle tro, gutterne lige havde fået at vide, de desværre ikke ville få udbetalt løn de næste syv måneder.

Tove Lo (iført tøj) stod blandt publikum tæt på scenen og smilede, mens ungdommen flashede selfies med popstjernen og alle skrålede i kor på hittet ’Young Dumb & Broke’.

Kort sagt ikke et højdepunkt i menneskehedens historie.