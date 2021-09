Uforligneligt: Røven på komedie

Endagsfestivalen Tilbage Til Live i København har genremæssigt et særdeles blandet program. Med blandet kvalitet.

Clara har for få gode popsange til et sæt på tre kvarter. D-A-D har for mange gode rocksange til et sæt på fem kvarter.

Veteranerne kan tørre røv i danske klassikere. De kan desuden sparke mås med dem, og det gjorde de på Refshaleøen, hvor der dog også blev losset huller i luften.

Kvartetten lagde ud med lydproblemer, der aldrig helt forsvandt, men trods et skrattende og skingert rabalder hev de hjemmesejren i land på viljen, velviljen og rutinen. Og ikke mindst sangene.

Charme og flot hår

Næste sommer giver D-A-D ønskekoncert på Copenhell et par hundrede meter fra Tilbage Til Live. Flere skæringer er selvskrevne.

’Sleeping My Day Away’, ’Bad Craziness’, ’Everything Glows’ og ‘Jihad’ er holdbare som Jesper Binzers hårpragt, og han kompenserede for en noget ramponeret stemmepragt med vanlig energi, charme og klovnerier.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm

Jesper Binzer har fødselsdag, som han fejrer igen med et soloshow i Næstved senere på aftenen.

Frontmanden nægter jo at klippe sit hår. Han nægter også at skære i rocken.

Binzer turnerer som solist sideløbende med D-A-D, der har ikke mindre end 40 års jubilæum som enestående orkester i 2022.

Sangeren fylder 56 denne lørdag, og fødselsdagen blev fejret med en slingrende omgang lort og lagkage. Mest det sidste.

Stig Pedersen er set i endnu mere spektakulære outfits, men den gakkede bassist var et uforligneligt herligt indslag med sin tragiske rockkomedie ’Riding With Sue’.

Det er som sagt en blandet omgang ved Lorteøen.

Sætliste 1. True Believer 2. Burning Star 3. Jihad 4. Helpyourselfish 5. A Prayer for the Loud 6. Soft Dogs 7. Everything Glows 8. Riding With Sue 9. Monster Philosophy/Trucker 10. Rim of Hell 11. Bad Craziness 12. Evil Twin Ekstranumre 13. I Want What She's Got 14. Sleeping My Day Away