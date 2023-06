Uh nej nej: De skal øve sig

Blæst åbner legendariske Orange på Roskilde Festival om en lille måned, og den fremadstormende popgruppe kommer dermed i fornemt selskab.

Vi nævner i flæng Mnemic og Vinnie Who, der er blandt de mange, som har haft den prestigefulde tjans.

Blæst holdt på en måde generalprøve tidligt lørdag eftermiddag i Aarhus, hvor de var dagens første navn på NorthSides næststørste scene, Echo.

Det kunne være gået værre. Og meget bedre.

Aldrig funky

Bandet kan spille, hvilket jo er en fordel, men rigtigt funky blev det aldrig, og Fernanda Rosas vokal flagrede ofte ustadigt i lydbilledet.

De unge mennesker virker imidlertid søde som hundehvalpe, og deres udadvendte, storsmilende og enormt uskyldige sæt var hyggeligt og afstressende.

Sangeren havde problemer med stemmen, men entusiasmen fejlede absolut intet i Aarhus. Foto: Per Lange

Blæsts største hit, ’Juice’, handler vel om oralsex, men når man ser dem hoppe frejdigt rundt på scenen, kan man godt komme i tvivl. Er det virkelig bare Rynkeby?

De har stjålet både titlen og musikken fra Lizzo, men amerikaneren kommer nok ikke efter dem. Blæst kan man da ikke blive mopset på.

Til gengæld var det originalt, da guitaristen Anders Bondo kom til at daske til Rosas ene bryst med sit instrument efter balladen ’Lad mig gå’.

Hun grinede. Han opdagede det vist ikke.

Johnny Madsen

Koncerten var som et musikalsk hjertehåndtegn, men Lamin elsker åbenbart ikke Blæst nok til at stå tidligt op, så rapstjernen blev væk under ’All In’, selvom han skal optræde på NorthSide i aften.

’Uh nej nej’ er blandt popgruppens kære sange. De mangler bare nogle flere af dem for at spille i beskedne 57 minutter, og mellem numrene var der heller ikke meget at komme efter.

- Vi har glædet os sindssygt meget til at komme og spille for jer i dag! nærmest råbte frontfiguren.

Gab. Fortæl dog en joke i stedet. Find på noget, når I alligevel sidder og keder jer i turbussen. Eller lån en klassiker fra Johnny Madsen.

Bare ikke den, hvor han drikker vin, der blev tilovers fra sin kones konfirmation. Den går ikke længere. Det gik heller ikke helt for Blæst.

Hvis de skal gøre det umulige og besejre mægtige Orange, kræver det, at de bruger de næste knap fire uger på at få strammet yderligere op på følgende: Samspillet, vokalen, vittighederne og ikke mindst repertoiret.

