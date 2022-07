Ulidelig: Kom aldrig tilbage

Meningsløsheden fortsætter på Orange.

Ufortrødent.

St. Vincent viste sig til ingens overraskelse at være uegnet til Roskildes ikoniske hovedscene, og sangerinden fremstod faktisk så kummerlig, at hun ikke var egnet til en eneste af festivalens adskillige scener.

Det skulle da lige være Art Zone, hvor amerikanerens skabagtige cabaretpop nok ville passe nogenlunde ind mellem anden gakket performancekunst.

Ufunky funkband

St. Vincents hysteriske optræden føltes som en afsporet teaterkoncert, og de påtagede optrin undervejs forekom at have til hensigt at dække over hendes mangel på basal musikalitet, habil sangskrivning og god gammeldags substans.

Men ingen af de relativt få fremmødte kunne ligesom undgå at bemærke, at showet havde visse mangler.

St. Vincent havde store problemer med stemmen, og hun fik hjælp af korsangerinder. Foto: Henning Hjorth

Materialet var primært hentet fra stjernens seneste to album, ’Masseduction’ og ’Daddy's Home’, som er anstrengende nok til, at et ufunky funkband ikke behøvede at efterlade numrene endnu mere enerverende.

Senest St. Vincent var i København, gav hun koncert i Store Vega, der er cirka 65 gange mindre end Oranges areal, men hendes format rækker kun til Lille Vegas toiletter.

I Roskilde lød hun som tynd mave tilsat en drinksparaply. Det er fjerde gang, hun er på Dyrskuepladsen, men nu får hun forhåbentlig karantæne på livstid.

Hvis St. Vincent havde haft armbånd på, havde vi klippet det.