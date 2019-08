Ung jysk rockstjerne allerede glemt

Jacob Dinesen leverede knap så mindeværdig solokoncert på hjemmebane under Tønder Festival

- Jeg har lige fået et seniorøjeblik… Godt jeg er blandt venner! udbrød Jacob Dinesen, da han glemte en tekst.

Sangskriveren var vitterligt omgivet af venner i Tønder, hvor han stammer fra.

Han prøver ellers at lyde, som om han er født og opvokset i New Jersey, som sit idol, Bruce Springsteen.

Dinesen har stadig ikke bevæget sig ud af gigantens skygge. Det er hans altoverskyggende problem.

Meget fladt

Den 23-årige rocksanger er moden og umoden på samme tid. Det er mærkeligt. Og utroværdigt. Han griner sågar som The Boss.

I Telt 1 stod den på ’Nebraska’ i stedet for ’Born in the U.S.A.’. Dinesen var nemlig solo og fortrinsvis akustisk.

Springsteen er stærkest i den disciplin. Det er Dinesen ikke.

Generelt savnede man robustheden og drønet i hans kompetent konstruerede stiløvelser.

Jacob Dinesens tre uger lange turné med band i oktober og november er stort set udsolgt. Foto: Per Lange

- Hernede i Sønderjylland er der så fladt, at man kan se om torsdagen, hvem der kommer til kaffe om søndagen, sagde Dinesen, og folk jublede naturligvis.

’Into Your Arms’, som han spillede på piano, var fladere end landskabet. ’Found It’ savnede studieversionens kick.

Ruskede op

’Take Her Away’ og ’Goodhearted Father’ ruskede til gengæld op i den uspændende seance, og Dinesen var velsyngende. Og ikke mindst velbrølende.

Flere hundrede tilhørere befandt sig udenfor teltet, hvor de var skruet ned i campingmøblement, og man havde egentlig indtryk af, at de mest sad der, fordi de følte, de skulle støtte den lokale helt.

De ville vist egentlig hellere bare hjem, og man må da også blive træt af at slæbe rundt på en stol i fire dage.

Dinesen kom i tanke om sin tekst. Ingen vil huske koncerten.