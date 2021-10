Unikt sammenstød i Operaen

Chinah er et syv år gammelt elektronisk popband, der regnes som et af landets bedste.

Det Kongelige Kapel er et 573 år gammelt symfoniorkester, der regnes som verdens ældste musikensemble.

Mandag mødtes de to orkestre i Operaens opulente foyer i et nænsomt sammenstød, som understregede, hvor klassiske Chinahs melankolske kærlighedssange i grunden er.

Trioens sarte repertoire blev smagfuldt fortolket af fem repræsentanter for Det Kongelige Kapel, der i samspil med popgruppen gav sangene et nyt og anderledes liv for en aften.

Foldede sig ud

Chinah fremstod generelt noget tynget og hæmmet af selve seancens overdådighed, men de matchede rummets vælde med især et udsøgt arrangement af ’What I’ve Become’ fra forårets fornemme album, ’Feels Like Forever’.

Rigt melodiske ’Away From Me’ foldede sig også flot ud, mens ’Give Me Life’ gav koncerten tiltrængt liv og dynamik på et tidspunkt, hvor den var ved at blive så sfærisk, at den flød ud i ingenting.

Sangerinden Fine Glindvad er en usædvanligt tillokkende frontfigur på den hjemlige musikscene, og fra hendes første strofer på en balkon højt oppe, til hun gik fra scenen, holdt hun facaden som en utilnærmelig sirene.

Chinah er ambitiøse og har noget at byde på. De er er sjældent dansk band, som gav en sjælden koncert, der lykkedes med at understrege, at god musik dybest set er god musik, hvad enten den spilles på tværfløjte eller keyboard. Eller begge dele på samme tid.

Chinah holder næppe sammen i 573 år, men i en flygtig popverden skriver de langtidsholdbare sange.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Billedgalleri af Anthon Unger

Fuld skærm