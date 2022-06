Unikt: Torden fra blå himmel

Mastodon er musikalske mastodonter, men popularitetsmæssigt er de knap så store.

Ikke desto mindre var det på Copenhells mægtige hovedscene, at det amerikanske orkester blev sat til at underholde tidligt lørdag aften, og det endte faktisk med en forbavsende stor oplevelse forholdene taget i betragtning.

Mastodon formåede at gøre scenen mindre ved hjælp af en nærværende, virtuos og koncentreret indsats, der cementerede bandets status som et af årtusindets mest spændende, kreative og fængslende metalnavne.

Psykedelisk drøm

Gruppen fra Atlanta, Georgia spiller som en psykedelisk drøm, mens de trækker det eventyrlige og poetiske ind i deres episke kompositioner, uden der går Harry Potter i den.

Det er snarere Moby Dick. Og Mastodons alt for korte sæt bølgede frem og tilbage. Mest frem.

‘Pushing the Tides’, ‘Teardrinker’ og ‘The Crux’ fra kapaciteternes seneste megaopus, ’Hushed and Grim’, skyllede uimodståeligt ind over pladsen, der trues af skybrud og tordenvejr efter midnat.

Det kom allerede, da ekvilibristerne sluttede med buldrende ’Blood and Thunder’.

Mastodon har altid stræbt efter det umulige. Og gjort det umulige. På Copenhell gjorde de det igen.

Billedgalleri af Per Lange

