Usexet fadæse: Filmen knækker

Tønder har for længst flyttet teltpælene væk fra kelternes ortodokse folkemusik, og syndige amerikanske countrytoner spreder sig nu så meget på pladsen, at danske fans iført cowboyhat ofte får den gamle festival til at ligne et fastelavnsoptog.

Fascinationen af de nogenlunde forenede staters populærkultur kammede eftertrykkeligt over sent fredag aften, hvor The Tarantino Twist Show kom helt fra Aarhus for at vise, hvor langt der er til Hollywood.

Og hvordan det slet ikke skal gøres.

Truppens teaterkoncerter er bygget op omkring de mest mindeværdige sange fra mesterinstruktørens vulgære univers, men man havde nu bare lyst til at glemme repertoiret hurtigst muligt, da kitsch, klenodier og klassikere blev leveret med jysk accent af en samling glade amatører.

Performerne havde mere entusiasme end talent.

Ondt i ørerne

Seancen var usexet, når den skulle være sexet. Og ufarlig, når den skulle være farlig.

Den var meget modståelig, hvor den skulle være uimodståelig.

Optrinnet virkede pinagtigt stift i starten, men i den sidste tredjedel løsnede de medvirkende immervæk noget op for løjerne, uden affæren dog opnåede den påkrævede løssluppenhed.

‘Hooked on a Feeling’ fremkaldte kortvarigt karaokestemning, og ’Green Onions’ var faktisk næsten funky.

Foto: Per Lange

Den legendariske scene med ’Stuck in the Middle with You’ og det sadistiske øresnit blev fremført så øredøvende harmløst, at håndlangerne fra Smilets By ville omkomme øjeblikkeligt, hvis Tarantinos voldelige verden blev til virkelighed.

’Tennessee Stud’ lød som en pony. Der var kun en Johnny Cash. Han genopstod ikke i Tønder, og Michael Madsen, John Travolta og Pam Grier dukkede unægtelig ikke op.

Det er svært at oversætte sleaze, twang og rowdy til dansk. Det er endnu sværere at spille Tarantino på jysk.

Det svarer jo til, at amerikanerne satte ’Matador’ op som stripshow i Las Vegas. Så ville filmen også knække.

