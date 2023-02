Ustyrlig: Røvfed i Royal Arena

Allerede inden Lizzo gik på scenen i Royal Arena, var stemningen bedre, end når de fleste andre koncerter kulminerer.

Da hun vendte røven i vejret første gang og stak den i fjæset på de 13.000 fans, gik forsamlingen fuldkommen bananas til det ballerystende vidunder fra Detroit.

Der var ingen smalle steder, mens Lizzo cementerede sin status i tiden som en af de herligste entertainere i en popverden, hun har lagt ned med et smil og en stil, der smitter.

Den 34-årige charmør besidder karisma som en blanding af nytårsaften og en legetøjsbutik ved juletid, men der er fusere blandt hendes soulglade popnumre, og sangene kunne ikke helt matche sangerinden på Amager.

Smelte islagkage

Bandet blævrede af og til som dansernes lårbasser, hvilket dog var nemt at ignorere, når Lizzo atter flashede bisserne i et grin, der kunne smelte en islagkage.

Særligt i koncertens sidste tredjedel punkterede alt for meget plat spas og sniksnak festlighederne, men lystige versioner af ‘2 Be Loved (Am I Ready)’, ’Truth Hurts’ og ekstranumrene ’Juice’ og ’About Damn Time’ sendte salen i noget nær ekstase med amerikaneren som en ustyrlig hoppebold i et labert funklende sceneshow.

Lizzos budskab om, at man skal elske sig selv, og at det tilsyneladende er skidesjovt at være tyk, virker noget letkøbt.

Tilsat klassisk fed humor fungerede klichéerne imidlertid efter hensigten overfor et ungt publikum, hvor tøserne var så massivt i overtal, man skulle tro, det var en boybandkoncert.

Det virkede faktisk, som om ungerne glemte, de gik glip af MGP, og alle var helt enige om, at de var specielle, da de klappede i takt til ’Special’.

Lizzo er i hvert fald noget særligt. Ved hende er der meget at holde af.

