Utjekket rockklovn spolerer koncert

- Check! lød det fra Kurt Vile, da han luskede på scenen, men at være tjekket har aldrig ligesom ligget til den ramponerede spillemand.

Det ry levede han desværre op til under endnu en i rækken af utilfredsstillende koncerter i København, og man tog hjem med en styrket overbevisning om, at han bare er langt bedre på plade.

Især i starten af det 100 minutter lange show i Store Vega kunne man have mistænkt Vile og hans band The Violators for at spille forkert med vilje, hvis man ellers overhovedet kan spille forkert i slackerens skødesløse omgang med rock’n’roll.

Den slingrende stil giver sangskriverens optrædener en vis uforudsigelighed, og den slags er jo altid godt. I hvert fald til den bliver forudsigelig.

Klimprende soloer

Vile gjorde meget for at skjule, han er ambitiøs, hvilket blandt andet bevirkede, at sjaskcharmerende nøglesange som ’Loading Zones’ og ’Pretty Pimpin’ blev serveret for sjusket til, at de fik den underfundigt, liflige effekt som i humoristens skæppeskønne studieversioner.

Der findes nok vaskebjørne på Neil Youngs ranch, der kan levere ligeså tonedøvt klimprende guitarsoler som Vile, men pludselig slog lynet ned to gange, da han fyrede et par fantastiske af i ’Wakin on a Pretty Day’.

Dele af det stenede sæt var tilbagelænet i en grad, så man nærmest faldt bagover, og alligevel fik ingen lov til at slumre helt hen, for sange som ’Check Baby’ og ’Cold Was the Wind’ havde den gnist og gejst, man ellers stod og savnede.

Langstrakte ‘Bassackwards’ er som en dragende tåge på albummet ’Bottle It In’, der udkom i fredags, men på Vesterbro svævede den ubemærket forbi på en aften, der også fik en skuffende slutning.

Man nåede lige at glæde sig, da Vile slog akkorderne an til hans ellers sædvanligvis herlige fortolkning af Bruce Springsteens ’Downbound Train’, som imidlertid heller ikke ligefrem kørte på skinner.

Nedtur.

Foto: Henning Hjorth