Utrolig: Forrykt popdiva i Royal Arena

Æstetikeren Björk bombarderede synssansen, men hørelsen blev understimuleret under uforløst show

Når opvarmningen er eksotisk fuglekvidder og et kor i folkedragter, så ved man, det ikke er Nicki Minaj, der er aftenens hovednavn.

Det var naturligvis Björk, som indtog Royal Arena til stjernens første danske indendørskoncert siden 1997.

Koncert er måske så meget sagt. Det var snarere musikteater. Eller måske snarere teatermusik.

Det visuelle overdøvede i hvert fald tonerne, da poppens svar på Pippi Langstrømpe foldede fantasien ud på Amager.

Ubetydelige sange

Scenografien var simpelthen blændende. Påfugl mødte koralrev i en fortryllende computeranimation. Eller noget i den stil.

Det var overvældende at se på, men undervældende at høre på.

Sætlisten bestod primært af sange fra Björks seneste album, ‘Utopia’, der kompositorisk er blandt hendes svageste udgivelser. Materialet er hvirvelløst, og det svævede ubemærket gennem Royal Arena, som var markant nedskaleret til de beskedne rester af islændingens fanskare.

Engang kreerede eneren næsten hits, og dem spillede hun også. Sådan da. ’Venus as a Boy’ og ’Isobel’ blev udsat for tværfløjter i radikale nyfortolkninger. Det virkede ikke rigtigt.

Veteranen fra Reykjavík optrådte vanen tro ikke iført joggingsæt. Arkivfoto: Santiago Felipe/Getty Images

Björk sang så perfekt, at man skulle tro, det var playback. Det var det måske også. Resultatet var helt sikkert underligt uvedkommende og distanceret.

Men det var uvæsentligt på en forbløffende flot og kreativ facon. En overdådig farveeksplosion og et kalejdoskopisk trip for synssansen. Forrykt på den fede måde.

For stillestående

Björks show på NorthSide i fjor blev snakket i stykker af publikum, der også havde åbne munde denne gang. Det var dog af benovelse over fyrværkeriet for øjnene.

Langt inde i forestillingen opfordrede Björk sine fans til at rejse sig fra sæderne og komme tættere på scenen. Forsamlingen adlød prompte, og det skabte undtagelsesvis lidt dynamik i den ellers enormt stillestående seance.

- Tak Copenhavn! udbrød den 54-årige særling med uskyldig stemmeføring som en på 14.

Hun mener ikke overraskende, at vi skal passe bedre på planeten. Det var underholdningens underliggende aspekt og jo et sympatisk om end fortærsket tema, der først kammede over i opkastfremkaldende paroler til sidst, hvor klimakendissen Greta Thunberg såmænd tonede frem på storskærmen og fortalte os, hvad vi vidste i forvejen.

Så var det lige før, man savnede Nickis blævrende røvballer. Og ikke mindst et godt nummer.

Björk var på scenen i 100 minutter i den halvtomme multiarena. Arkivfoto: Santiago Felipe/Getty Images