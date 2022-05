Utrolig nattefest: Skete det lige?

Duran Duran var ti minutter forsinket på Jelling Musikfestival, men nogen vil måske mene, de var 40 år for sent på den i forhold til deres storhedstid.

Det er ved at være meget længe siden, den engelske popgruppe var cool. Det var til gengæld tænderklaprende koldt, da de gik på hovedscenen kort før klokken 23.

100 minutter senere havde man tabt underkæben ned i flisen en hel del gange, for Duran Duran overraskede med en engageret og inspireret indsats.

Stjernerne gad sgu godt, men det gjorde en relativt lille publikumsskare ikke rigtigt.

Tiltalende råhed

Duran Duran holdt en fest alligevel, og det klædte deres hitparade, at deres sound havde et mere soulet og organisk præg end de meget syntetiske studieversioner fra 1980’erne.

Ikke desto mindre føltes det jyske show af og til som en fjerboa til et traktortræk, men det har jo også sin charme.

Veteranernes samspil var veloplagt og til tider næsten funky som ærkebritisk hvid soul. Foto: Per Lange

Sætlisten mindede om, hvor fremragende Duran Duran er som sangskrivere, og ’Ordinary World’, ’Come Undone’ og ’Save a Prayer’ foldede sig ud, som de pragtfulde popnumre de er.

Efterårets ’Future Past’ er faktisk et forbløffende hæderligt album, der også satte sit præg på seancen, hvor 63-årige Simon Le Bon sang med en hæshed, der gav repertoiret et anderledes nærvær og en tiltalende råhed.

Det var ikke lige kønt det hele, og Duran Duran var tæt på at slå ’A View to a Kill’ ihjel i en gumpetung udgave, men ellers var det en livsbekræftende oplevelse at være vidne til et så garvet orkester gøre sig umage på en aften, hvor de havde mange grunde til at være ligeglade.

Det var jo nærmest tidløst.

