Utroligt blodbad på Christiania

Blodsudgydelser på Christiania er jo desværre ikke ekstraordinære hændelser, men det føltes helt exceptionelt, da Clipping lod blodet flyde på gulvet, væggene og loftet af fristadens gamle spillested Loppen.

Dog naturligvis kun i kunstnerisk forstand. Bare rolig.

Raptrioen fra Los Angeles behersker subgenren horrorcore med skarphed som en skalpel, og deres uafrystelige kvælertag på stilarten er en musikalsk slasherfilm uden nåde.

- Det bliver en af de aftener! Jeg kan mærke det allerede, udbrød frontmand Daveed Diggs efter åbningsnummeret ’Nothing Is Safe’.

Han fik ret.

Farede i kødet

Clipping eksekverede deres rigt æstetiske repertoire med dødbringende præcision gennem 66 minutter, hvor californiernes eksperimenterende, grænsesøgende og futuristiske sound havde lammende effekt.

De får fremtiden til at lyde, som om der ikke er en fremtid. Morgendagen ligger bare og raller i Clippings blodindsmurte rendesten. Med en kniv i leveren.

Kropslige sange som ’Say the Name’, ’Check the Lock’ og ’Shooter’ farede i kødet på den begejstrede fanskare, mens producerne William Hutson og Jonathan Snipes ofte skævvred deres elektroniske isenkram med sadistisk digital støj til følge.

Koncerten var flyttet fra Store Vega til det noget mindre Loppen, der trods alt var godt fyldt. Foto: Per Lange

40-årige Daveed Diggs er succesfuld skuespiller sideløbende med rapkarrieren, men han fremstod næsten for sympatisk til at være frygtindgydende i hovedrollen som formidler af gruopvækkende rædsel.

Til gengæld var mandens diktion mageløs, og tilsat overmenneskelig timing i sit laserflow speedede han flere gange sin ekvilibristiske ordstrøm op i et nærmest uvirkeligt hæsblæsende tempo.

Massiv version

På ekstranummeret ’Blood of the Fang’ stak Daveed Diggs' svimlende vokal af til et niveau, som fik en til at fundere over, om man havde inhaleret lidt for meget af den lokale tobak, der blandede sig med Loppens sveddunst.

- Make some noise, Copenhagen! var den eneste kliché i en ekvilibristisk opvisning i noget for rap så sjældent som konsekvent gennemført dygtighed.

Materialet var primært hentet fra gruppens to seneste pragtalbum, ‘There Existed an Addiction to Blood’ og ‘Visions of Bodies Being Burned’, men til sidst leverede kapaciteterne en massivt skælvende version af den lidt ældre ’Face’.

Mange har forsøgt at rive Christiania ned. Få har forsøgt lige så overbevisende som Clipping.