Utroligt fænomen på dansk jord

Aphex Twin, Syd for Solen, Under Kronen, fredag 9. juni

Den danske festivalsommer overrendes også i år af talrige gengangere, men sent fredag aften var der på alle måder bemærkelsesværdigt sjældent besøg i København.

Fænomenet Aphex Twin indtog Søndermarken som hovednavn på festivalen Syd for Solen, hvilket markerede den irsk-engelske kapacitets første show herhjemme, siden han i 2011 leverede et glimrende sæt få hundrede meter væk på Tap1.

Aphex Twin alias 51-årige Richard David James tonede frem i skumringen, og uden at overanstrenge sig demonstrerede han ubesværet en parade af de kvaliteter, der har gjort ham til den elektroniske musikhistories vel nok væsentligste personlighed siden ikoniske Kraftwerk.

Tusindkunstnerens ambiente stykker og pianokompositioner besidder en melodisk renhed og uspoleret tone, der placerer ham som en slags moderne Mozart. Det var dog primært i lyssky skikkelse af ekvilibristisk beatakrobat, at han lettere nonchalant flashede lidt af sit svimlende format mellem trækronerne på Frederiksberg.

Magtfuld sound

Laserlyset blændede. Det gjorde lyden af Aphex Twin også.

Mandens grundlæggende flair og overskud var simpelthen en nydelse at genopleve. Selv et rastløst snakkende og generelt noget tonedøvt publikum, som vist troede de var til Distortion, kunne ikke ødelægge mødet med en sand mester.

Outsideren tonede frem som en mytisk legende i skumringen og levede op til sin særstatus i musikhistorien.

Aphex Twins uregerligt spastiske produktioner og anarkistiske æstetik fra storhedstiden i 1990’erne har infiltreret selv mainstreampoppen, og til trods for at han bestemt ikke udfordrede sin i forvejen magtfulde sound, slog pionerens eminente rytmiske forståelse uimodståeligt igennem i en afvekslende tour de force på halvanden time.

Excentrikerens perverterede tendenser og sygelige indfald var nedtonet til fordel for et relativt imødekommende udtryk. Der var tilmed flere ret konventionelle passager, hvor man kunne danse uden overhængende fare for at brække anklerne.

Mod slut formåede Aphex Twin heldigvis ikke at holde sine sadistiske tilbøjeligheder tilbage længere, og i en snerrende punket finale endte seancen i et spruttende syreangreb, der kollapsede under et bombardement af mere og mere bestialske beats.

Han ville også være sjælden, hvis han kom hver sommer.