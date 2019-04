Utroligt rod: Amatøragtigt i Vega

Robert Forster har spillet musik professionelt i omtrent 40 år, men han lignede til tider en amatør i Lille Vega.

Og det ligner ham slet ikke.

Godt nok havde den eminente sangskriver fra Brisbane også startproblemer på Jazzhouse under sit seneste og ganske herlige besøg i København for halvandet år siden, men denne gang stak problemerne dybere.

Se også: Skæv pophelt: Det grå guld glimtede

Vega var blot andet stop på Forsters europaturné, og det virkede simpelthen, som om han ikke havde øvet nok med sit svensk-australske backingband. Især guitaristen Scott Bromiley fjumrede, så man skulle tro, han havde skiluffer på.

Man kan komme langt på charmen, hvilket Forster har en masse af, men en stribe pudsige jokes var slet ikke nok til at dække over sprækkerne i hans spartanske lydbillede.

Guitar strejkede

Det blev bedre undervejs, men for sjældent så godt, som da han luftede nøglenumrene ’Spring Rain’ og ’Love Is a Sign’ fra tiden i fabelagtige The Go-Betweens.

Forster har ellers genfundet storformen på sit aktuelle album, ’Inferno’, men titelnummeret måtte han symptomatisk genstarte, da hans guitar strejkede.

- Vi er bare begyndere! udbrød han med et skævt smil.

Se også: Træt af pis? Lyt til ham her

‘I Love Myself (And I Always Have)’ var ikke til at stå for, og han fik kærligheden at føle mod slut, da der var fællessang under ’Surfing Magazines’. For en gang skyld havde han imidlertid ikke fortjent det.

Forsters repertoire er umuligt at ødelægge, men i ledtog med sit band gjorde han forsøget.

Forhåbentlig ligger København sidst på turnéplanen næste gang.