Uværdigt: Skændsel på Orange

Dengang Roskilde primært var en rockfestival, præsenterede man genrekoryfæer som Neil Young og Bob Dylan.

Nu er det først og fremmest en rapfestival, så det er jo kun naturligt, at de historieløse unge mennesker foran Orange lærer lidt om genrens fortid.

Man kan godt tvivle på, om de kan kende forskel på Vanilla Ice og Ice Cube sent på aftenen, men tidligt på aftenen kunne de torsdag lære Busta Rhymes at kende.

Veteranen er fra den gamle skole, der var ny i begyndelsen af 1990'erne, men ingen blev klogere af hans parodi af en koncert på hovedscenen. Tværtimod.

Afdanket stodder

Den timelange seance var et uværdigt harmonikasammenstød af kaotisk gøgleri, sanglege, karaoke og meget, meget slap slapstick.

Busta Rhymes leverede formentlig det mest abrupte show i festivalens historie. Det føltes faktisk, som om han stoppede mere, end han startede.

Sceneshowet kunne være i en Berlingo, og i ledtog med sine to medskyldige, Spliff Star og DJ Scratchator, lignede newyorkeren en afdanket stodder, der havde crashet en ungdomsfest.

Bongkammeraterne Spliff Star og Busta Rhymes i aktion - eller hvad man nu skal vælge at kalde det.

Busta Rhymes hedder i virkeligheden Trevor George Smith Jr. Ham Sr. må være en ordentlig krabat.

Rapmæssigt var verdensstjernen også ude af form, men som en slags Baloo i et fancy fritidssæt fik han langsomt varmet stemmen op, og mod slut gav starutten da ganske hæderlige prøver på resterne af sit umiskendeligt rablende flow.

Alligevel grænser

I et sæt fuldkommen uden stil, momentum og professionalisme væltede Busta Rhymes gennem skamløst sjuskede brudstykker af blandt andre 'Don't Cha', 'Seven Nation Army', 'I Know What You Want' og 'Break Ya Neck' tilsat timing som en beruset supersværvægter, der skulle være stoppet for et årti eller to siden.

Ungdommen udvandrede, så der er alligevel grænser for, hvad de vil drikke til.

Når dj’en scratchede, lød det, som om han tabte noget på pladespilleren. En overgang råbte tossen:

- We could have been everywhere, but we are here in Copenhagen!

De var desværre i Roskilde. Men 30. september kommer de til København for at varme op for 50 Cent i Royal Arena. Så er du advaret.