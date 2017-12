Værdigt farvel til en dansk rocklegende

Se også: Peter og June: Tilbage til åstedet

Peter Belli har været en institution i den danske musik- og underholdningsbranche nærmest siden pladedebuten med Les Rivals i 1964 - men faktisk stod han på scenen første gang tilbage i 1959 - og har i den grad været vidt omkring. Fra dødsdrom til tv-bingo-vært og fra pigtråd over dansktop til han vendte tilbage til rocken i en moden alder.

Så det skal i den grad være manden velforundt, at han i en alder af 74 år vælger at forlade manegen og nyde sit otium. Som han selv udtrykte det foran den propfulde sal i Amager Bio: 'Man skal stoppe, mens legen er god, og lige nu har den aldrig været bedre end nogensinde'. Det kunne mange lære meget af.

Belli har været på en alenlang afskedsturne, der startede tilbage i januar, men i aften var det efter alt at dømme uigenkaldeligt sidste gang han stod på scenen sammen med det band, der har fulgt ham i tykt og tyndt gennem de seneste syv år; De Rejsende. Og nok holder Belli sig ikke lige så naturstridigt godt som den en måned yngre Mick Jagger - hvis første koncerter danske koncerter i front for The Rolling Stones Belli selvfølgelig spillede opvarmning for - men stemmen var ikke desto mindre forbløffende intakt.

Det samme var charmen og nærværet, og selv om Belli langt hen ad vejen forsøgte at underspille den markante begivenhed og lade som om, at der blot var tale om endnu en dag på kontoret, hvor varen som altid skulle leveres, så blev det efterhånden som seancen skred frem tydeligt, at det her var noget helt særligt. For ham selv, for bandet og for publikum.

Det rørstrømske fik dog heldigvis aldrig overtaget og bortset fra guitaristen Knud Møller var der ikke hjulet prangende gæster ind fra nær og fjern, selv om de nok havde stået i kø for at få lov til at deltage. Så Belli, musikken og anekdoterne fik lov til at stå i centrum. Og på meget smukkere vis kan man vel ikke markere enden på en epoke i dansk musikhistorie og takke farvel til en af de sejeste arbejdsheste, som det miljø nogensinde har fostret.

Det giver i den grad mening at snakke om dansk rock før og efter Peter Belli, som vitterlig var manden på rette tid og sted, der formåede at skabe rebelsk røre i andedammen. For siden hen at blive folkekær - på godt og ondt.

For det er næppe nogen hemmelighed, at langt fra alt, hvad Belli gennem tiderne har rørt ved - og det er som sagt meget - er det rene guld. Heller ikke selv om man på en aften som denne skummer fløden af 53 års udgivelser. Og engelsk har han stadig ikke lært - men det er så blot en del af charmen.

For Peter Belli er først og fremmest Peter Belli. Den eneste af slagsen. På alle måder en 'Helt respektabel mand' (selv om den sang i sin tid ikke var pænt ment), som i den grad tog sit publikum alvorligt. Han var her gennem alle årene mindst lige så meget for deres som for sin egen skyld. Kunst for kunstens skyld var aldrig hans ærinde. Men derfor kan man jo godt have hjertet med.

'Rock'n'roll jeg gav dig mine allerbedste år' var selvfølgelig svanesangen, men der hvor manden for alvor viste sit uomtvistelige format, var da han ved 23-tiden afslutningsvis hev lydmanden Troels - der igen havde ydet en formidabel indsats - op på scenen for at blive hyldet sammen med resten af holdet. Den slags lever som regel i det skjulte, men vi ved jo alle, at deres job er mindst lige så vigtigt som dem i rampelyset.

Håndværket skal fandeme være i orden. Og ingen er finere end andre. Jeg kan ikke forestille mig et mere rammende punktum for en karriere, som i den grad stod for netop det. Respekt. Og tak.

SÆTLISTE:

1. Hvis jeg var arbejdsløs

2. Penge

3. Heldig

4. Rippet og flået

5. Jeg er din dengse i nat

6. Not Fade Away

7. Move On

8. Stakkels Kaj

9. Tommy og Tanja

10. Helt igennem respektabel

11. Ulven Peter

12. En at bli' som

13. House of the Rising Sun

14. Sylvias mor

15. Papa ka' kun li' rock'n'roll

16. København (fra en DC9)

Ekstra:

17. I Wanna Know

18. Istedgade

19. Bliv væk fra vort kvarter

20. Rock'n'roll jeg gav dig mine allerbedste år