Vanvid: Hjerneblæst på Amager

En halv time inde i Tiëstos show på AiaSound Festival lå en kvinde i denimnederdel foran Bar 1 og kastede op, mens en veninde holdt hendes hår.

Utilpasheden skyldtes angiveligt alkohol og ikke musikken.

Kort efter blev en uregerlig ungersvend med en frisure i uorden modstridigt ført væk af tre politibetjente tæt på scenen.

Tiëstos genre kaldes EDM, og det står vist for Enorm Debil Muzak.

Den hollandske dj’s fem kvarter lange koncert op mod midnat var det perfekte soundtrack til en abefest, der gik komplet bananas i et svedigt virvar af selfiestænger, shotsrør og solbriller i fladpanden.

Stakkels muldvarpe

Tiësto testede AiaSounds højttalersystem, som bestod, hvilket formentlig irriterede en hel del af Amagers befolkning, og stakkels muldvarpe, kloakrotter og hvad Lorteøen ellers har af dyreliv.

Verdensstjernens sæt var ikke stor kunst, men det virkede efter hensigten tilsat den professionalisme, man må forvente fra en 53 år gammel veteran.

Tiësto alias hollandske Tijs Michiel Verwest medregnes stadig blandt musikhistoriens mest succesfulde dj's.

Man har altid den slags dj’s mistænkt for at stå og redigere feriebilleder, mens de skærer grimasser og lader som om, det gør en kæmpe forskel, at de drejer på en dims, men Tiësto var bedre end de fleste til at foregive, han spillede live.

Tilsat en ganske imponerende udgave af den sædvanlige partycocktail bestående af store storskærme, kulørte lamper, hidsige flammekastere og farvestrålende fyrværkeri blev bevidstheden dunket effektfuldt ud af kraniet på forsamlingen.

Der var vel små 10.000 festgale gæster, men de var ikke meget for at stå stille, så det var svært at tælle dem, og mindst to forlod jo løjerne, inden Tiësto var færdig.

Godfather glødede

Sivas er så småt begyndt at ligne en færdig mand i dansk rap. Det er han imidlertid ikke.

Gilli, Kesi og Branco har måske nok overhalet den lidt ældre rapper på Spotify, men umiddelbart inden Tiësto beviste Sivas, at han kunne leve op til konferencierens prædikat som den nye danske rapgenerations godfather.

Den ofte udisciplinerede poet fra Brøndby Strand har fået styr på sin livesound, og i et atmosfæremættet lydbillede glødede han i skumringen på festivalens lille intime scene.

Sivas’ snøvlede flow hang tungt i den lune sommerluft, men den noget akavede entertainer lukkede så mange bøvede floskler ud mellem numrene, at det i nogen grad saboterede illusionen om den utilnærmeligt lyssky topstodder.

Rapperens koncert i Operaen i april blev annonceret som hans eneste i år, men siden har han selvfølgelig optrådt under både Spot Festival og Smukfest, og på AiaSound var det alt i alt en stor fornøjelse, at han brød sit løfte igen.

