Vanvid i Tivoli

Et par minutter inde i åbningsnummeret ’Charles’ slap Simon Kvamm vanviddet løs og gav sig til at danse som en spastisk galning.

Den selvudnævnte træmand har høvlet hæmningerne af og sprængt en spændetrøje af mærket Nephew.

I centrum for sit nogenlunde nye band Hugorm har den 46-årige jyde sluppet sig selv fri.

Det er en fornøjelse. Og ikke kun for Kvamm.

Heldigvis ligeglade

Sent fredag indtog Hugorm Tivolis udskældte scene på Plænen som hovednavn ved den tredje udgave af forlystelsesparkens seneste koncertkoncept, Havefest, der erstatter Fredagsrock så længe coronarestriktionerne forbyder den traditionsrige ramasjang.

Til forskel for den menneskeforladte åbning af Havefest for et par uger siden, så var der da en del røvbalder på Plænens havebænke denne gang, men Tivolis nye påfund med publikum i to sektioner med hver 500 ligner stadig alt andet end en øredøvende succes.

Og musikken larmer som bekendt heller ikke derinde, for det tillader naboerne ikke, men Hugorm var heldigvis ligeglade og gjorde det umulige - de gav en god koncert under dårlige forhold.

Opdateres...