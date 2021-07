Vanvidsdruk: Festival reddet

Scarlet Pleasure var et meget tiltrængt indslag på Lyden af Nibe, hvor abefesten omsider swingede

Efter fredagen på Lyden af Nibe begyndte med akustiske koncerter med Christopher og Medina, kunne både musikken og stemningen kun blive mere elektrisk, da Scarlet Pleasure indtog scenen først på aftenen.

Og det blev den.

Trioen har et stort hit med ’What a Life’ fra filmen ‘Druk’, og det med at hælde alkohol ned i halsen er noget, de kan vinde priser for i Himmerland, hvor den lokale festivals coronaerstatning er reduceret gevaldigt i størrelse. Men det er tørsten så sandelig ikke.

Limfjorden var det eneste, der var vand i, mens et partytosset publikum gav sig hen til Scarlet Pleasure, der jo har næsten lige så mange hits, som der er folk med tømmermænd i Nibe i morgen.

Shots og fadøl

De serverede ’24/7’, ’Limbo’, ’Deja Vu’, ’SOS’, ’Somebody Else’ og alle de andre i et tempo, man ellers kun oplevede hos The Ramones, og folket labbede det i sig sammen med shots og fadøl. Og shots i fadøl.

Et dyk i intensitet midt i sættet var til at leve med. Folket skulle jo også på toilettet. Og i baren.

Billedgalleri af Per Lange

Popgruppen Scarlet Pleasure leverede hit på hit på hit, mens regnen begyndte at sile ned ved Limfjorden.

Gutterne kan spille og alt muligt. Det hjalp desuden, at de lignede et trekløver, der vitterlig nød det. Frontmand Emil Goll smilede fjoget, så man skulle tro, han lige havde scoret en supermodel, da de kørte gennem Øster Hornum.

Bandet nåede længere ud i teltet med åbningsnummeret ’Better’, end Medina og Christopher ville have gjort, hvis de rent faktisk havde spadseret ud blandt folkemængden.

Scarlet Pleasure sluttede med en euforisk ’What a Life’, og folk dansede spontant, som var der ingen, der kiggede, mens alle så dobbelt.

Sådan redder man en festivaldag.