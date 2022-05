Vanvidsscener: Amok på mark

- Birthe! Birthe! Birthe!

Flere minutter inden, Danmarks svar på Dolly Parton indtog Jelling Musikfestival, blev hendes navn hvinet af forbavsende lyse børnestemmer.

De blev afløst af et jubelbrøl, i samme øjeblik Birthe Kjær trissede elegant ind på hovedscenen iført garderobens svar på en guldkaret.

I gråvejret funklede stemmen næsten lige så meget som outfittet, da hun lagde ud med ’Vi maler byen rød’, og ungdommen gik bananas i danserus på en forrykt fredag eftermiddag.

Når Suspekt rammer festivalpladsen, bliver Jelling nok malet brækfarvet, men mens promillen var under kontrol, slap folket hæmningerne i en kollektiv fejring af kitsch, kult og kærlighed til veteranen.

Nærmest mirakuløst

73-årige Birthe Kjær formåede ikke at fylde pladsen, men mindre kunne sagtens gøre det, og dem, der var der, de var der virkelig.

- Jeg skal love for, I er mødt op i festligt humør! udbrød sangerinden, der ikke tog fejl.

Birthe Kjærs målgruppe befinder sig aldersmæssigt et sted mellem nul og hundrede. Selv vejrguderne elsker hende åbenbart, for nærmest mirakuløst holdt det tørt i det fem kvarter lange sæt.

Der blev ikke brug for en rød gummibåd, men den kom selvfølgelig alligevel, hvilket fremkaldte vanvidsscener mellem flagrende campingmøblement, galoperende gummistøvler og skvulpende fadøl.

Unge, gamle og selv vejrguderne overgav sig til Birthe Kjær og hendes habile band. Foto: Per Lange

Efterskoleeleverne kravlede op på skuldrene af hinanden og hyldede fænomenet i kåd begejstring, og vi manglede kun en stagediver, mens hun sang en stump af ’Jeg skal aldrig til bal uden trusser’.

De hvidklædte korpiger Sanne og Britt lignede de reneste individer i kommunen, og hvis de havde sovet på campingpladsen, så har de sirlig ordenssans som chefen.

Absolut intet var overladt til tilfældighederne. Selv da Birthe Kjær pudsede næse under en flot version af ’For Once In My Life’, foregik det med pletfri professionalisme.

Futtog over pladsen

Entertaineren gled igennem ’Sommer og sol’ som en smørkniv i en pakke Lurpak, der har stået ude lidt for længe.

Hun fortalte anekdoter om dengang i Rostock, compact discs og meget andet, og fra en jukebox på hæle var der medleys med popsange fra før narko, sprut og sex var opfundet.

- Det er et fantastisk kor, jeg har i dag! smilede Birthe Kjær lettere hovedrystende ud til publikum.

Forsangeren var heller ikke dårlig. Mod slut fik hun forsamlingen til at lege futtog hen over arealet til tonerne af ’The Loco-Motion’. Det var i sandhed loco.

De står sikkert stadig og skriger hendes navn.

Billedgalleri af Per Lange