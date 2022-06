Verdensnavn: Røvsyg på Fyn

Drew Sycamore fremstod noget strømlinet på Tinderbox torsdag eftermiddag, men hun var nærmest excentrisk i forhold til Zara Larsson, der overtog hovedscenen som en poprobot tidligt på aftenen.

Svenskeren får Ikea til at virke avantgarde, og der var dømt bundniveau i høje hæle, da hun spjættede rundt i solen iført en kjole, der var lige så let at gennemskue som hendes sange.

Koncerten var desværre længere end outfittet.

En overgang var hun Stockholms svar på endnu en ny Britney Spears, men Zara Larssons karriere er kæntret efter hendes platte album ’Poster Girl’ floppede totalt i fjor.

Hvem som helst

Sangerindens skrabede sceneshow bar da også præg af, at hun ikke er en lukrativ forretning længere. Til gengæld blev der ikke sparet på vokaleffekter. Det kunne være hvem som helst, der jodlede deroppe.

Svenskeren optrådte 70 minutter på Tinderbox, hvor Thomas Helmig underholder i aften. Foto: Per Lange

Zara Larssons fremtoning var underligt blæst og virkelighedsfjern, men man fik et glimt af pigen bag popstjernen, da publikum begyndte på ’lå lå lå’, fordi hun truede med en ballade.

Som Miley Cyrus samme sted i 2019 iførte hun sig en studenterhue, der lå på scenen, og så glemte hun ellers koreografien og gav sig til at hoppe op og ned med et stort grin som den kåde forsamling. Det virkede næsten naturligt.

Generelt er Zara Larsson dog nærmest umenneskelig kunstig. Hun formåede tilmed at dunke charmen helt ud af ABBA’s ’Lay All Your Love On Me’.

En overrumplende stump af Jack Harlows aktuelle kæmpehit ’First Class’ var noget af det eneste, der havde klasse, og hvis Drew Sycamore er som at høre P3, så er Zara Larsson lokalradio fra et bekymrende sløjt lokale i popfabrikken.

Røvsygt.

Billedgalleri af Per Lange