Verdensstjerne på dansk røvtur

Damon Albarns gruppe The Good, the Bad & the Queen var mere dårlige end gode under Heartland

The Good, the Bad & the Queen, Greenfield Stage, Heartland, torsdag 30. maj

Senest Damon Albarn var i Danmark faldt et af Gorillaz’ bandmedlemmer af Orange på Roskilde Festival.

Så galt gik det ikke, da et af den arbejdsomme englænders andre orkestre The Good, the Bad & the Queen optrådte på Heartland, men store dele af sættet føltes nu alligevel som noget af en røvtur.

Superbandet tæller notabiliteter som selveste bassisten Paul Simonon fra legendariske The Clash og Tony Allen, der ikke mindst spillede trommer for afrobeatikonet Fela Kuti, og alligevel virkede det som om, det var hvem som helst, der stod oppe i rampelyset.

Ensemblet lagde ud med at fremføre sidste års svage comebackalbum, ’Merrie Land’, hvilket måske ville have fungeret på Det Kongelige Teater. På Heartland fungerede det slet ikke trods d’herrers åbenlyse engagement.

Ivrige fagter

Pladens blanding af slæbende cirkusmusik, dub og kammerpop minder om filmmusik, der forgæves leder efter en kedelig film om Brexit, og i skumringen stod snalrede festivalgæster og knevrede med siden til hovedscenen.

Netop som meningsløsheden var ved at blive decideret dræbende, og man febrilsk bare håbede, de ville spille ’London Calling’ eller i det mindste ’Parklife’, leverede The Good, the Bad & the Queen en lille håndfuld skæringer fra deres selvbetitlede debutalbum.

’History Song’ og ’Kingdom of Doom’ livede gevaldigt op i affæren, og under førstnævnte piskede Albarn en stemning op med så ivrige fagter, at man en overgang frygtede, han ville få overbalance.

Men som helhed var koncerten bestemt ikke til at ryge på røven over.

