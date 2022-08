Vild dramatik på jysk festival

The Mavericks lagde ud med ‘Dance the Night Away’, så det føltes som en programerklæring med fiesta på dagsordenen fredag aften.

Og en fest det blev det, da partybandet fra Miami, Florida kom til Tønder, Sønderjylland for at indtage den lokale festival som ubestridt hovednavn.

Man ville gifte sig med Tollundmanden eller selv en realitystjerne, hvis bare The Mavericks lovede at spille til brylluppet.

Showmændene swinger i en grad, der kan få knirkende gamle hoftepartier til at virke velsmurte, men de kan mere end at servere rock’n’roll, pop, salsa, blues, R&B, soul, folkemusik, Tex-Mex, surf, ska og country i en boblende cocktail.

Farver og krydderi

The Mavericks’ storslåede musik banker med blødende hjerter, og der var tidløst latinsk drama over veteranernes vildt lidenskabelige svingom med den store kærlighed.

Frontmand Raúl Malo croonede sin indre Elvis Presley frem gennem skjorteåbningen under en tindrende fortolkning af ’Blue Moon’, mens et par indslag fra romantikernes seneste album, ’En Español’, fik det til at føles, som om hedebølgen var skyllet tilbage.

Raúl Malo sang overdådigt og giver lørdag solokoncert på en af festivalens mindre scener. Foto: Per Lange

Syd for en blygrå himmel sendte The Mavericks et fyrværkeri af toner hen over de begejstrede nordboere.

Det var som en mexicansk buffet efter et langt liv med leverpostej. Farver og krydderi fra en anden verden.

Desperado på flugt

Trommeslager Paul Deakin giver diskret The Mavericks deres uimodståelige svaj med et konstant fjedrende fundament. Leadguitarist Eddie Perez strutter omkring som påfuglen, der kræver din opmærksomhed.

Man skulle tro, desperadoen var på flugt fra en tvivlsom film af Robert Rodriguez, og hans flamboyante tøjstil er nok det eneste, der er lige så skarp som hans guitarlyd.

For Eddie Perez er musik tyrefægtning, og han er født til et drama på liv og død i arenaen.

The Mavericks sluttede med en fuldkommen forrygende ‘All You Ever Do Is Bring Me Down’, men modsat sangens hovedperson, så er orkesteret universelt opløftende.

De var også på Tønder Festival i 2018. Forhåbentlig kommer de snart tilbage. Man ville gladeligt feste med dem hver fredag.

