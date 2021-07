Vild triumf: Han er frelseren

Branco, Gilli og Tessa kan jo få en til at tro, ungdommen er håbløs.

Artigeardit har dog så småt genskabt troen på den nye generation i dansk rap med nogle vedkommende udgivelser. Søndag på Lyden af Nibe både lignede og lød han unægtelig som genrens sande frelser.

Knægten fra Gladsaxe gik på scenen kort efter Tessa. Hun mindede om noget fra et talentshow. Han strålede af talent. Og ægte x-faktor.

Artigeardit havde et forrygende band i ryggen gennem 60 højenergiske minutter, der bare boblede, levede og åndede, så teltets græs vibrerede under et tilsyneladende lykkeligt publikum.

Dansk rap er sjældent musikalsk. Artigeardits koncert var gennemmusikalsk.

Artigeardits seneste udspil, 'Held & lykke med at komme hjem', gik direkte ind på albumlistens førsteplads.

Der var et forførende jazzet præg over skæve ’Bagsæde’, ’Som du vil’ og ’Idiot’, mens sange som ’Gothersgade’, ’Joggingsæt’ og ’Ses senere’ bare gik rent ind hos en sorgløst jublende forsamling.

Artigeardit har noget at sige, og han er god til at sige det. Så det kan mærkes.

Poeten var helt fænomenal mod slut gennem tour de forcen ’Luft i dæk’, hvor hans indædte ordstrøm blev leveret med overvældende effekt.

På en gråvejrsdag kiggede solen endda frem. Der er håb endnu.