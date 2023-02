Vildmænd amok i København

Lamb of God skulle oprindeligt have indtaget Forum Black Box i foråret 2020.

Men det blev udskudt til 2021.

Og dernæst til 2022.

Gud hjælpe mig om de ikke også udsatte besøget til 2023.

Klokken 21.47 onsdag 22. februar 2023 gik Lamb of God imidlertid endelig på scenen i den gamle betonbygning, og det var fanden gale mig både på tide og værd at vente på.

Fontæne af galde

Sjældent har livslede været mere livsbekræftende, end når det amerikanske metalbands spændstige bønnestage af en frontmand, Randy Blythe, springer rundt i rampelyset, så fletningerne flagrer, mens han sprutter galde ud om alverdens åndeligt forfald.

Det var herligt og harmdirrende i en orgiastisk cocktail, der understregede, at mere end 20 år inde på en stålsat løbebane, kan veteranerne fra Virginia stadig løbe fra de fleste.

Annonce:

Der var trængsel på dansegulvet, mens Lamb of God swingede foran 4000 heavyhoveder. Foto: Per Lange

Lamb of God pulveriserede fuldstændigt pilrådne Kreator, som de deler plakat med på State of Unrest Tour, men kvintetten mangler stadig at skrive deres ’Raining Blood’, ’Master of Puppets’ eller ’Iron Man’ for at nå helt op i den tunge rock og metals sværvægtsklasse.

Mindre kunne sagtens gøre det på Frederiksberg, hvor Lamb of God kompenserede for fraværet af klassikere i form af intens tilstedeværelse, tordenenergi og et forbilledligt samspil med organisk tilsnit.

Gutterne swinger simpelthen. På sønderlemmende vis.

Et gyngende gulv

Vildmændene gik systematisk amok og rev 4000 fans rundt i arenaen, hvor deres groovebaserede møde mellem thrash og sydstatsboogie fik det fadølsklæbrige gulv til at gynge.

Noget skuffende spillede Lamb of God kun to sange fra sidste års aldeles medrivende ’Omens’, men navnlig albummets massive titelnummer var til gengæld så overvældende effektfuldt, at det forhåbentlig aldrig forlader sætlisten.

- Are you motherfucking ready?! fnyste Randy Blythe tidligt i showet.

Efter tre år var Danmark klar. Det var Lamb of God også.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm