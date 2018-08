Vildt hovednavn vælter jysk festival

Det startede halvskidt og sluttede helt suverænt, da The Mavericks torsdag i primetime mindede om, hvorfor de står øverst på årets festivalplakat i Tønder.

Veteranerne fra Miami bør også placeres ret højt, når alle tiders bedste livebands skal rangeres, men det var ikke til at høre i begyndelsen, hvor gruppens latinske genrecocktail med alt fra country over rock’n’roll til salsa virkede fortyndet og uden det sædvanligvis så boblende overskud.

The Mavericks spillede uengageret som et sølvbryllupsorkester, der er nået til den tid på natten, hvor gæsterne ikke lytter længere, inden oktetten skruede charmen på og fandt både melodien, hinanden og deres groove gennem en inciterende ’Dance in the Moonlight’.

Tidløs showmanship

Herefter var der dømt forrygende fiesta med storswingende versioner af blandt andre ’All Over Again’, ’Dance the Night Away’ og ikke mindst ’As Long as There’s Loving Tonight’. Danser man ikke til den slags, danser man slet ikke.

Midtvejs lyste Raul Malos tindrende croon om kap med månen under stjerneklare fortolkninger af Neil Youngs ’Harvest Moon’ og ’Blue Bayou’, der oprindeligt blev udødeliggjort af frontmandens forbillede Roy Orbison.

Ekstranumrene sendte flere fans på de forreste rækker i delirisk ekstase, og trods titlen var en fuldkommen sprudlende ’All You Ever Do Is Bring Me Down’ opløftende i en grad, så pianomanden Jerry Dale McFadden besteg sit instrument og sprang ud.

De fire sidste af koncertens fem kvarter var simpelthen en funklende opvisning i overmusikalske dyder og tidløs showmanship, som man oplever meget sjældent, med mindre man er medlem af The Mavericks.

For dem er den slags dagligdag.