Vildt i Roskilde: Skete det lige?!

The Smile bragte endelig rigtig musik til festivalen, mens Tyler, the Creator var rigtig gakket på Orange

Så skete sensationen. Omsider kom der klasse over Roskilde. Det var en regulær befrielse.

Man havde jo nærmest glemt, hvordan rigtig musik føles, men The Smile mindede om, at der er en grund til, vi vader rundt i fire dage på en Dyrskueplads.

Det er for at få oplevelser, som da The Smile fyldte Arenas enorme teltdug med den vildt vibrerende lyd af en overdådigt velspillende rocktrio.

Bandet består af Radioheads nøglemedlemmer Thom Yorke og Jonny Greenwood samt jazztrommeslageren Tom Skinner, og i forhold til den strømlinede pop og rap, der har præget festivalen, så tangerede The Smiles fem kvarter lange sæt avantgardejazz.

En syg verden

Repertoiret var næsten udelukkende hentet fra forårets fremragende debutalbum, ‘A Light for Attracting Attention’, hvis sange ubesværet blev fortolket i liveversioner, der emmede af eventyrlyst, musikalitet og en løssluppen spilleglæde, man generelt ikke oplever hos Radiohead.

Ellers kronisk deprimerede Thom Yorke smilede sågar. Det klædte ham.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm

Thom Yorke skiftede mellem bas, keyboard og guitar og røbede, The Smile er ved at komponere nyt album.

The Smiles flair for afrobeat og spastiske rytmer gav koncerten en uimodståelig kropslighed, men briterne laver primært musik til hjerner, der er ved at brænde sammen i afmagt over en syg verden.

Musikken gør det imidlertid nemmere at færdes i den verden. Og ikke mindst på Roskilde, der jo heller ikke er helt rask.

Hovedløs kreatør

Umiddelbart efter The Smile gik Tyler, the Creator på Orange som fredagens hovednavn.

Californieren er en atypisk rapper, men det blev alligevel et af den slags hovedløse shows, der er så typisk for genren.

Rapstjernen var ti minutter sent på den og nåede tydeligvis ikke at skifte til sit scenetøj. Foto: Per Lange

Hans gakkede og indforståede stil egner sig ikke ligefrem til megascenen, og spradebassens mange pauser og monologer punkterede festen, hver gang den var lige ved at komme i gang.

’Lumberjack’ og ’I Think’ bragede undtagelsesvis igennem, men Tyler, the Creator har ikke de hooks, der skal til på Orange.

Rablende flow

Til gengæld var der nærvær i hans rablende flow, og man kan da kun glæde sig, når en rapper ligefrem eksperimenterer med at have et kreativt aspekt til sit vanvid.

Scenografien var en slags futuristisk regnskov, men træerne voksede ikke ind i den regntunge aftenhimmel.

Da det var ved at blive sent proklamerede Tyler, the Creator, at han nød at være i ’motherfucking Copenhagen’.

Det var dog til The Smile, at vi andre glemte tid og sted.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm