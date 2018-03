Yeeeeeeeeeees!

Pumpehuset præsenterer i foråret nogle af de absolut mest indflydelsesrige orkestre indenfor den såkaldte stenerrock i form af Monster Magnet og Sleep.

Allerede tirsdag indvarslede mindst ligeså mageløse Fu Manchu dog den hårdtslående genres indtog på det københavnske spillested, der første gang slog dørene op i 1987, og kort efter slog Fu Manchu såmænd pjalterne sammen i Orange County, Californien.

Det var imidlertid ikke til at se, at gutterne har 30 år på bagen, da de sparkede røv gennem 90 forrygende minutter i en velbesøgt sal med et medlevende publikum.

Fu Manchu er for længst blevet et arbejde for Scott Hill, Brad Davis, Bob Balch og Scott Reeder, men det er tydeligvis et job, veteranerne fortsat holder af, og de havde en herlig aften på et af rockens mest underholdende kontorer.

Indædt og energisk

Fænomenet ’at komme ud over scenekanten’ var Hill ved at legemliggøre under ’California Crossing’, hvor frontmanden i et anfald af kåd entusiasme mistede balancen og tumlede ind i en monitor.

Ellers var der så sandelig helt styr på sagerne, og Fu Manchu mestrer stadig den særlige kunst at spille stramt og løssluppent på samme tid. Det kaldes at swinge.

Gruppens snavsede, småpsykedeliske og bragende Godzilla-boogie blev leveret indædt og energisk i et uforsonligt lydbillede, mens vildt animerede Hill stampede omkring med herlig tegneseriemimik.

Fu Manchu er aktuelle med fortrinlige ’Clone of the Universe’, og fra den faldt skæringer som ’(I’ve Been) Hexed’, ’Nowhere Left to Hide’ og titelnummeret ubesværet ind i sættet side om side med usædvanligt gode gamle ’Mongoose’, ’King of the Road’ og ekstranummeret ’Boogie Van’.

Bandet kloner fundamentalt sig selv på ’Clone of the Universe’, der ikke desto mindre indeholder en nyskabelse i form af monumentale og stort set instrumentale ’Il Mostro Atomico’, som kapaciteterne fremførte i fuld længde med en kraftpræstation på over 18 ultradynamiske minutter.

Der er noget at leve op til for Sleep og Monster Magnet.

Fu Manchu har besøgt Danmark utallige gange før - forhåbentlig kommer slænget snart igen. Foto: Olivia Loftlund