Nu melder dansk festival ud: - Jeg blev noget chokeret

Tirsdag faldt countrysangeren David Ritschard om på direkte tv undervejs i fællessangsprogrammet 'Allsång på Skansen'.

Svenske Ritschard måtte bæres ud på båre for at modtage lægehjælp, mens programmet fortsatte.

Hurtigt lød meldingen dog, at sangeren efter omstændighederne havde det godt, og at han igen var på benene trods den dramatiske hændelse.

Efter planen skal David Ritschard optræde på Tønder Festival i Danmark om godt en uge, og kollapset får da heller ikke umiddelbart konsekvenser for hans planlagte koncert på den danske festival.

Det oplyser Tønder Festival til Ekstra Bladet.

- Jeg blev noget chokeret over nyheden, men jeg er glad for udmeldingen om, at han under omstændighederne har det godt, lyder det fra Maria Theessink, som er kunstnerisk leder og pressechef på Tønder Festival.

Annonce:

Hun fortæller videre, at de derfor regner med at kunne afvikle koncerten som planlagt.

- Vi glæder os meget til at byde ham og bandet velkomne i Tønder, siger hun.

David Ritschard har det efter omstændighederne godt. Han skal efter planen spille i Danmark om få dage. Foto: 10070 Jessica Gow/Ritzau Scanpix

Har vakt kritik

Kort efter David Ritschards kollaps kunne vært Pernilla Wahlgren fra scenen fortælle, at David Ritschard havde det godt, og at der blev taget hånd om ham.

Værten har efterfølgende forklaret, at hendes første tanke var at hjælpe stjernen på benene igen, da hun så, at han var kollapset.

- Men da jeg gik hen (til ham, red.), så jeg, at han var besvimet og blev meget bekymret. Samtidig hørte jeg i mit øre, at programmet ville fortsætte, fortalte Wahlgren til Aftonbladet.

Det har siden vakt kritik, at programmet valgte at fortsætte og ikke stoppede efter den dramatiske hændelse.

David Ritschard er i forbindelse med udgivelsen af sit andet album, 'Blåbärskungen', blevet udråbt til 'kongen af Sverige' af Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo.