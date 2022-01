Omikron udsætter Grammy Awards show på ubestemt tid

Prisuddelingen Grammy Awards, der uddeler priser til musikbranchen, er blevet udsat på ubestemt tid på grund af coronasituationen.

Uddelingen skulle have fundet sted 31. januar i Los Angeles, men mange musikere har givet udtryk for, at de ikke ønsker at deltage for at få arrangøren til at udsætte.

Det skriver mediet Variety.

- Efter en grundig vurdering og samarbejde med sundhedsmyndighederne har vi besluttet at udskyd Grammy-uddelingen, skriver arrangøren i en pressemeddelelse.

- På grund af usikkerheden omkring omikronvarianten er det for risikabelt at holde uddelingen som planlagt, lyder det videre.

Arrangøren skriver, at der snart vil blive besluttet en ny dato for prisoverrækkelsen.

Nomineringerne til dette års Grammy Awards blev offentliggjort i november og spænder bredt fra teenagestjernen Olivia Rodrigo til den 95-årige veteran Tony Bennett, der modtog sin første Grammy i 1963.

Grammy Awards blev også udsat sidste år på grund af coronapandemien, og i stedet for i januar fandt showet sted i marts.

Sidste års uddeling foregik i en nedskaleret udgave med et lille publikum.

De fire største kategorier ved det årlige Grammy Awards er Årets Album, Årets Udgivelse, Årets Sang og Bedste Nye Artist.

Grammy Awards er ikke den eneste begivenhed i underholdningsindustrien, der må lave om i planerne.

Arrangørerne af Sundance Film Festival, der bliver afholdt i Park City i Utah, meddelte tirsdag, at de aflyste det fysiske show og ville rykke det online.

Prisuddelingen Critics Choice Awards, som skulle have fundet på søndag, er også blevet udskudt på ubestemt tid.