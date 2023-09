Runrig-forsanger er død

Forsangeren fra bandet Runrig, Bruce Guthro, er død efter en årelang kamp mod kræft.

Det skriver BBC.

'Det er med de tungeste hjerter og dyb sorg, at vi kan fortælle nyheden om, at Bruce døde i går aftes efter at have tabt en lang kamp mod kræft, der har varet over mange år', skriver bandet i en erklæring.

Ven og tidligere medlem af bandet, Pete Wishart, siger til mediet, at de ikke kun har mistet en ven, de har også mistet en vidunderlig stemme, der aldrig kommer til at synge live igen.

Bandet har altid haft en hel særlig forbindelse til Danmark. Foto: Runrig Story

Runrig spillede sidst en koncert i Danmark tilbage i 2016.

- Danmark har altid haft enorm betydning for os. Vi betragter det som vores andet fædreland, sagde bandets percussionisten Calum Macdonald dengang og tilføjede:

- Det startede med Roskilde festivalen i 80'erne . Den folk/rock-musik, vi spillede på det tidspunkt, tror jeg, appellerede til danskerne, og så blev vi involveret i Tønder Festivalen, som vi har haft en lang association med. Vi har faktisk, mere eller mindre, været tilbage i Danmark hvert år siden.

Runrig blev dannet i 1973 og er i flere år blevet betragtet nærmest som national helligdom i Skotland med dets dybe, musikalske rødder i landets kultur. Runrig havde stor succes på hitlisterne i Storbritannien i 90erne, og spillede deres sidste koncert i 2018.