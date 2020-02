Spotify bøjer sig for PostNord

PostNord har fået musiktjenesten Spotify til at fjerne en svensk kunstners sang. Det skriver den svenske avis Expressen.

Den svenske hiphopkunstner 1.Cuz har udgivet en ny sang, der hedder 'PostNord', og på sangens cover ser man sangeren sidde i en blå PostNord-varevogn.

Men det er misbrug af PostNords logo, mener postfirmaet.

- Det er et spørgsmål om varemærke, og vi har ingen synspunkter, hvad angår hans kunstneriske produkt, siger Maria Ibsén, der er presseansvarlig ved PostNord.

Rapperen 1. Cuz' mest streamede nummer 'Försent' har 14 millioner afspilninger på Spotify, og han er en af Sveriges største hiphopartister, skriver Expressen.

- Jeg synes, at PostNord skulle have taget kontakt til mig først i stedet for at gå til Spotify for at få fjernet min sang, skriver rapperen i en besked til det svenske medie.