YouTube: Derfor fjerner vi alt dansk musik

Google vil inden for kort tid fjerne al dansk musik fra videotjenesten YouTube. Det meddelte Koda, der administrerer rettigheder for komponister og sangskrivere, i en pressemeddelelse torsdag aften.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Google Danmarks kommunikationschef, Jesper Vangkilde, der ikke vil kommentere Kodas udlægning, men har sendt følgende pressemeddelelse på vegne af Dan Chalmers, direktør for YouTube Music i Europa:

'YouTube har licensaftaler med langt hovedparten af alle pladeselskaber og udgivere, og det gør, at folk over hele verden kan se musikvideoer på YouTube. I de seneste måneder har vi arbejdet med at forny vores licens med KODA. Selvom vi har haft gode samtaler, er det desværre ikke lykkedes at nå til enighed om en aftale, før den eksisterende udløb.

'KODA beder om væsentligt mere end det, vi betaler vores andre partnere rundt om i verden, og det mener vi ikke er rimeligt over for vores andre partnere og indholdsskabere. Og uden licens er vi ikke i stand til at gøre indholdet tilgængeligt i Danmark. Men vores dør forbliver åben for at fortsætte dialogen og bringe musikindholdet tilbage til YouTube'.

Google meddeler, at aftalen med Koda udløber 1. august, hvorefter det danske musikindhold på YouTube vil blive fjernet. Ifølge YouTube har man for nylig indgået nye licensaftaler med lande som Sverige, Tyskland, Holland og UK.

