1-0 til muslimerne: Koran-debat stikker af

Sådan skriver TV Nyhedernes Facebook-redaktion om den debat, regeringens forslag om et forbud mod afbrænding af religiøse skrifter skaber i dag.

Brænder endnu en koran: Islam vokser

Fogh nægtede

Regeringen vil - med henvisning til Danmark interesser - kriminalisere utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund. Og vil gøre det strafbart, hvis man offentligt afbrænder Bibelen eller Koranen.

Og det får altså nogen til at bruge en uacceptabel tone:

- 1-0 til muslimerne.

- Da Anders Fogh Rasmussen var statsminister og Per Stig Møller udenrigsminister under Muhammedkrisen, stod de standhaftigt fast. De nægtede at bøje sig for krav fra Mellemøstens mullaher og bøller, som forsøgte at presse os til at indskrænke pressefriheden.

Vi er landet rigtigt

- Gid regeringen havde deres mod, skriver Morten S., i en kommentar, der ikke er fjernet af TV2.

- Perfekt. Tak til regeringen.

- Det tog lidt lang tid, men vi er landet rigtigt, skriver Carsten B. i en anden kommentar, men hvad mener du?