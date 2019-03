10-15.000 kr: DSB-kunde troede han havde regnet forkert

6. april er sidste dag, DSB sælger titurskort, og det skaber debat - især hos folk, der ikke rejser nok til, at et månedskort kan betale sig.

- Man skulle tro at DSB og PostNord havde samme ledelse.

- Kunderne flygter og løsningen er at sætte prisen op...

DSB - bilhandlernes bedste ven

Sådan skriver Jakob H i en kommentar på DR Nyheders Facebook-profil om DSBs beslutning om at droppe titursklippekortet, der i dag kan bruges til ture over Storebælt.

Og Jakob er ikke den eneste, der ærgrer sig:

- Jeg har aldrig set et offentligt trafikselskab gøre sig så umage for at få alle sine kunder til at skifte til bil og bus, skriver Mikkel M således og Jess M er enig:

- DSB graver deres egen grav.

En idiot til at regne

DR har bl.a. talt med Anders N, der bor syd for Horsens. I 12 år har han taget toget til København for at arbejde hver fjerde dag, og han har regnet på, hvad fremtiden uden klippekortet kommer til at koste. Merprisen løber op i 10-15-000 kr pr år:

- Jeg tænkte faktisk: 'Det kan simpelthen ikke passe. Jeg må være en idiot til at regne', siger Anders N om sit regnestykke.

Mere end 17.000 Orange eller Orange Fri-billetter pr. dag

De sidste klippekort bliver solgt d. 6. april, og Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB, anbefaler klippekort-brugerne til at tage de afgange, hvor der er ledige pladser og mulighed for at få rabat:

- Vi udbyder mere end 17.000 Orange eller Orange Fri-billetter hver eneste dag.

- Så vi har faktisk generelt set sat prisen ned for at rejse med DSB, siger Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB, men hvad siger du?