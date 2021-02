10 års fængsel til corona-løgnere

England og Skotland indfører nye regler for indrejsende. 10 dages tvungen isolation på hotel - og to negative PCR-test - lyder kravene bl.a. Følger man ikke de nye regler får man store bøder - lyver man, risikerer man fængsel

- Hvis man kan rejse fra Johannesburg til Heathrow uden at bliver tjekket, så giver det jo ingen mening, at vi andre er lukket ned.

Sådan skriver netdebattøren MMC i en af 7900 kommentarer der er skrevet på den britiske avis Daily Mails side om de nye skrappe regler, der gælder fra på mandag for for folk, der ankommer til England.

Det skulle regeringen have gjort i marts

Kommer man fra et af de 'røde' lande, skal man i alt gennemgå tre PCR-test - én før man lander - og bo i isolation i ti dage på et regeringsudpeget hotel. Man skal tage to test, den første dag to den anden dag otte.

Screenshot fra gov.uk/coronavirus

Fængsel til løgnere

Lyver man om hvor man er rejst fra, kan man risikere op til 10 års fængsel. Kommer man til England fra et ikke-rødt land, kan man nøjes med to PCR-test, og isolationen kan foregå under private former, bare myndighederne har adressen. Og læser man videre i de mange kommentarer, ser det ud til at de nye skrappe regler, bliver budt velkommen:

De 'røde' lande Angola Argentina Bolivia Botswana Brazil Burundi Cape Verde Chile Colombia Democratic Republic of the Congo Ecuador Eswatini French Guiana Guyana Lesotho Malawi Mauritius Mozambique Namibia Panama Paraguay Peru Portugal (including Madeira and the Azores) Rwanda Seychelles South Africa Suriname Tanzania United Arab Emirates (UAE) Uruguay Venezuela Zambia Zimbabwe Kilde: Dailymail Vis mere Luk

- Det første vores uduelige regering skulle have gjort i marts, var at lukke ned for alle 'ikke-nødvendige' rejsende og lastfragt.

- Men fordi de ikke gjorde det, har vi nu tusindvis af døde.

Fængsel på grund af en virus?

- De burde skamme sig, skriver Dailymaildebattøren Bookbug, mens NO2ID2020 synes regeringen er gået helt amok:

- 10 års fængsel på grund af en influenza-lignede virus???

- Hvilken planet lever disse ministre på, spørger NO2ID2020.

Skotland strammer også reglerne for indrejse fra mandag. her skal ALLE i hotel-karantæne i 10 dage, og skal tage test dag to og dag otte, skriver The Scotsman.com

De danske regler for indrejse blev opdateret i søndags, og betyder at personer, der rejser til Danmark efter at have opholdt sig i udlandet, frem til og med 28. februar 2021, skal dels lade sig teste for COVID-19 i forbindelse med indrejsen, og dels at gå direkte i isolation i 10 dage efter indrejsen.

Der er dog mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse, men hvad tænker du?