10 taxa'er ventede ved stationen: Ingen ville have lille Wilma med

Lisbeth G har i flere år oplevet store problemer, når hun skal have en taxa-tur. Hun har nemlig en lille hund, Wilma, og den er der mange, der ikke vil have ind i bilen.

- Ved Farum station holdt der forleden 10 taxaer, som ikke ville have hunden med.

- Efter 2 timer kom der endelig en chauffør,som ville tage hunden med..

- Hvad er det for en måde at behandle kunderne på?

Man skal bestille mange timer i forvejen

Sådan skriver Lisbeth G. i et brev til nationen! om at være hundeejer og have store problemer med at finde en taxa, der vil have hendes hund med.

Lisbeth har talt med andre hundeejere om sine vanskeligheder, ligesom hun har søgt på nettet og set, at problemet har været omtalt et par gange. Men nu vil hun gerne høre hvor mange andre, der har oplevet, at blive afvist af en allergisk taxachauffør.

- Jeg er så træt af, at man ikke bare kan regne med at få en taxa, og at man skal bestille en speciel taxa mange timer i forvejen, hvis man skal have sin hund med, siger Lisbeth til nationen! , men hvad siger du?

Ifølge reglerne om taxikørsel i Region Hovedstaden (taxiområde 1), fundet på taxinævn.dk, kan en kunde forlange, at en hund skal med. Men det fremgår også, at chaufføren kan afvise en hund med henvisning til sit helbred.

§ 5. Der må kun optages det antal passagerer, som taxien er godkendt til.

Personer, der kan tilsmudse taxien, og personer, der er kendeligt berusede, kan kun forlanges optaget som passagerer, når det antages nødvendigt af hensyn til deres liv og helbred.

Hunde og andre kæledyr kan forlanges medbragt, medmindre de kan tilsmudse taxien, eller det vil være til gene for førerens helbred.

Der henvises endvidere til § 35, stk. 2 i bekendtgørelsen om taxikørsel mv., hvorefter føreren altid har pligt til at medtage blinde eller svagtseende personer med førerhund, medmindre dette vil være til gene for førerens helbred. Føreren skal fremskaffe kunden en anden taxi, hvis turen ikke køres på grund af førerens helbred.

Kilde: Taxinævn.dk