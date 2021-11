10.000 kr. mere: Jordemoder viser lønseddel

Her er min sidste lønseddel, skriver en af de mange jordemødre, der synes, arbejdet er for hårdt, og lønnen for lav. Jordemødre for Ligeløn mener, lønnen skal 10.000 kr. op - hver måned

- Jeg synes, de sygeplejersker og jordemødre, der lige nu kæmper for mere at få mere i løn, skal tænke sig lidt og kigge én gang til på deres lønsedler.

- Og tænke på, hvor dejligt deres job er.

- En nyuddannet jordemoder tjener altså 26.000 i grundløn - og får en meget høj pension.

- Og uddannelsen varer kun tre et halvt år.

Skrider fra løn på 32.054 kr.

Man får jo en fin løn

Sådan lød det onsdag formiddag i nationen!-telefonen, da I. Mathiesen ringede ind med et læserbrev fra Sønderborg.

Hun har arbejdet i sundhedssystemet i sine yngre dage og siger, at hun godt kan huske, at der var nogle kolleger, 'der altid brokkede sig i skyllerummet', mens resten passede deres arbejde. Men nu synes hun, at brokkeriet har taget overhånd.

Hendes brev fortsætter nemlig således:

Sygeplejerske: Tjener dansk månedsløn på seks dage i Norge

- Man får jo en fin løn som sygeplejerske eller jordemoder, og det, de har gang i lige nu, skaber bare utilfredshed overalt.

- En buschauffør, der har ansvaret for en masse menneskers liv og også arbejder på skæve tidpunkter, får cirka det samme - og sådan en chauffør har jo ikke glæden ved at hjælpe børn til verden, lyder det fra Mathiesen.

Lønsedler leder sjældent til noget fornuftigt

Nationen! har bedt folkene bag Jordemødre for Ligeløn om en lønseddel - anonymiseret selvfølgelig - men det mener gruppen IKKE er en god idé, da de er af den opfattelse, at det sjældent leder til noget fornuftigt.

Men heldigvis har en nationen! modtaget en lønseddel fra en, der gerne vil vise, hvor meget eller lidt hun får i løn. Den kommer her, og nedenfor kan du se, hvad Jordemødre for ligeløn mener, lønnen burde være:

Hermed min sidste lønseddel, skriver en almindelige jordemoder, der stoppede i oktober 2020 til nationen!

På Facebook har jordemødrene nemlig svaret på spørgsmålet Hvad er vi værd? ved at lægge disse grafikker op. Hvis du ikke kan se dem, står der, at grundlønnen skal ligge på 35.000-38.000 kr. - og at lønnen skal stige hvert andet år, så en jordemoder med 12 års anciennitet ender med grundløn på 45.000-48-000 kr.